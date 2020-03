Coronavirusul dă peste cap Congresul PSD. Ciolacu: Nu ne mai strângem cu toții la București (VIDEO)

Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, luni că social-democrații nu se vor mai reuni cu toții la București, la Congresul programat pentru data de 21 martie, în contextul măzurilor anunțate de autorități prentru prevenirea răspândirii infecției cu noul coronavirus.

În acest caz, este avută în vedere opțiunea organizării unui video-congres.

”În principiu, categoric, nu va mai fi un congres unde ne strângem cu toții la București. Există opțuiunea de video-congres. Nu este acest lucru prioritar, cel puțin din câte am văzut, nici pentru mine, nici pentru colegii mei. Nu avem problema cine va fi candidat la Congres, cine va fi preșdinte. PSD funcționează foarte bine. (...) În acest moment, congresul este pe data de 21, online, video-congres”, a anunțat, luni, Marcel Ciolacu.

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a anunțat că, în perioada 9-31 martie, vor fi interzise activitățile cu peste 1.000 de persoane, indiferent dacă sunt publice sau private, în incinte sau în aer liber.

„Se aprobă luarea măsurii de interzicere a oricăror activități care presupun participarea unui număr mai mare de 1.000 de persoane, iar pentru activitățile cu un număr mai mic de 1.000 de persoane, măsura va fi adoptată la nivel local, pentru fiecare eveniment în parte, pe baza unei analize a riscurilor și a tipurilor de activitate cu avizul prealabil al DSP. Aceste măsuri se pot prelungi și după data de 31 martie. Ele sunt prevăzute până în data de 31 martie. Ele pot fi prelungite în funcție de evoluție la nivel european și nivel mondial. Măsura vizează atât activitățile publice, cât și cele private desfășurate în interiorul unor incinte sau în aer liber. De ce luăm această măsură? Este o măsură preventivă la acest moment, dar este necesară. Ne-am uitat și la alte măsuri luate în alte țări și considerăm că este momentul, văzând faptul că au apărut și la noi cazuri deja în mai multe zone pentru a preveni o răspândire în interiorul comunității, considerăm că astfel de măsură preventivă devine necesară”, a declarat Raed Arafat, duminică, la sediul MAI.

