Europarlamentarul Cristian Bușoi susține că situația incertă de pe scena politică din România nu este de natură să afecteze felul în care autoritățile gestionează apariția cazurilor de contaminare cu coronavirus de pe teritoriul țării noastre.

Întrebat, în cadruil Știrilor B1 TV, în ce măsură complică întregul tablou situația politică pe care o traversează România, Cristian Bușoi a răspuns: ”Știu din interiorul partidului de la guvernare că toți colegii mei care au poziții guvernamentale sunt foarte mobilizați, mai ales cei implicați în mod direct - Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne. (...) Cred că această situație pot să influențeze anumite decizii care se iau în politică, inclusiv decizia strategică de a încerca alegeri anticipate (...), dar politicul să reducă capacitatea Guvernului, în niciun caz. Prioritar pentru toți este să gestioneze această situație”.

”Până acum, lucrurile au fost ținute sub control și sper că vor rămâne în continuare. Cu grija pe care și-o poartă fiecare dintre cei care pot fi expuși, cu măsurile de precauție, mai ales în spitale, mai ales persoanele cele mai fragile, bătrânii, cele care au probleme de imunitate, care au anumite boli cronice, boli autoimune, lucrurile pot fi ținute sub control”, a mai spus Cristian Bușoi.

Al nouălea caz de coronavirus a fost confirmat, vineri, pe teritoriul României. Este vorba despre bărbat de 40 de ani din Hunedoara, care s-a întors din Italia. (Detalii AICI)

