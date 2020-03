Senatorul Vergil Chițac s-a ales cu dosar penal pentru că nu a stat izolat la întoarcea în țarăd e la Bruxelles și a infectat cel puțin trei persoane cu coronavirus.

Chițac a participat în perioada 17-19 februarie la o reuniune NATO la Bruxelles. Secretariatul general al Adunării NATO a emis un document pe 6 martie 2020, în care a anunțat că unul dintre membrii delegației franceze a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Deși cun oștea această informație,. Liberalul a participat la mai multe evenimente, printre care și o ședință a Biroului Permanent al PNL, băgând în carantină întreaga conducere PNL.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.