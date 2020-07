Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, avertizează că România este pe punctul de a fi izolată în Europa, de a pierde încrederea investitorilor și a UE, în contextul creșterii alarmante a numărului de cazuri de coronavirus în țara noastră. Într-o intervenție în cadrul Știrilor B1 TV, Cîțu a declarat că cei de la PSD sunt resposabili pentru această situație pentru că, încă din perioada stării de urgență ”instigau la revoltă socială și să nu respectăm regulile”.

”Așa cum a spus premierul, suntem într-un moment de cumpănă, de răscruce și românii trebuie să aleagă. Avem o direcție pe care ne-o trasează PSD din timpul perioadei de stare de urgență, în care instigau la revoltă socială și să nu respectăm regulile și este cealaltă variantă, pe care a propus-o PNL, să respectăm regulile, să fim atenți, și care a funcționat în perioada stării de urgență.KAUFLAND / LIDL / CARREFOUR / PROFI / MEGA IMAGE / AUCHAN. ANUNŢUL CE AFECTEAZĂ TOŢI CLIENŢII DIN ROMANIA

Puterea pe care o au în Parlament (cei de la PSD – n.r.) a făcut să distrugă toate acele măsuri pe care le-am luat până acum, au această putere în Parlamentul României, controlează încă o serie de instituții în România și au reușit, sub această mască că vor libertate și că noi restrângem drepturile cetățenilor, să creeze această propagandă împotriva măsurilor care salvează vieți omenești. Eu am spus din acel moment că joacă poker cu viețile românilor și asta fac și în acest moment. Nu mai e un avertisment, astăzi avem dovada că ceea ce fac este să joace poker cu viețile românilor. Mai mult, ne izolează în Europa. Deja avem țări care spun că dacă românii merg acolo, vor sta în carantină. Avem două exemple de izolare: a fost izolarea de pe vreme lui Dragnea, când eram izolați politic și nimeni din Europa nu voia să discute cu noi și astăzi avem o izolare la propriu, devenim izolați în Europa pentru că nu vrem să respectăm niște reguli de bun simț”, a declarat ministrul Finanțelor.

Florin Cîțu s-a referit și la vidul legislativ din acest moment, când nu există o lege clară prinvind carantinarea și izolarea, ceea ce face ca multe persoane testate pozitiv pentru infecția cu noul coronavirus să refuze internarea.

”Astăzi am aflat că au plecat din spital 600 de persoane diagnosticate și 31.000 de persoane au plecat din carantină. Acești oameni sunt astăzi liberi, nu vor să mai respecte regulile pentru că așa înțeleg că le-a spus PSD să facă acest lucru. S-au comportat ca niște criminali Ciolacu, Ponta, Tăriceanu. Sunt aceiași oameni care instigă din perioada stării de urgență”, a mai spus Cîțu.

În acest context, ministrul liberal a amintit de faptul că Austria a impus restricții de circulație cetățenilor români. Astfel, toți românii care călătoresc în Austria în următoarea perioadă, vor putea intra în această țară doar dacă prezintă un certificat de test negativ pentru COVID-19 făcut cu 4 zile înaintea intrării în această țară. În absența acestui certificat, ei vor trebui să intre în autoizolare pentru o perioadă de 14 zile. Astfel, Florin Cîțu avertizează că România riscă să piardă tot ceea ce a câștigat în ultimele luni în lupta cu pandemia de coronavirus.

”Ar fi îngrozitor să aruncăm la gunoi tot ce am câștigat în această perioadă. Am reușit să ieșim din starea de urgență și din perioada de vârf a pandemiei cu un număr redus de îmbolnăviri și de victime și cu o economie sănătoasă. Economia își revine, avem rezultate bune, avem încrederea pe care am câștigat-o, atât a investitorilor, cât și a Uniunii Europene. Acum suntem foarte aproape de a pierde această încredere și ce a făcut Austria astăzi este primul semnal, semnalul că pierdem încrederea partenerilor noștri din Uniunea Europeană. Fără această încredere rămânem izolați”, a mai spus Florin Cîțu.

În ultimele 24 de ore, România a înregistrat 555 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, acesta fiind cel mai mare număr zilnic de îmbolnăviri de la începutul epidemiei de COVID-19 în România.

