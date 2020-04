CORONAVIRUS. Gabriel Oprea: “La Suceava se va taia in carne vie daca s-au facut abuzuri”

Focarul de coronavirus de la Suceava pare scăpat de sub control. Unul dintre medicii militari trimiși acolo pentrua lupta în prima linie cu pandemia de COVID-19 transmite un mesaj tulburător de pe “front”. Medicul povestește că sunt puține cadre medicale, iar acelea sunt deja epuizate de oboseală, iar aparatura este aproape inexistentă. În aceste condiții, el îndeamnă populația să se pregătească pentru ce e mai rău – trierea pacienților.

Gabriel Oprea anunță pedepse drastice dacă în cazul Suceava s-au făcut abuzuri în plină pandemie de COVID-19

În acest context fostul ministru al Apărării Naționale, Gabriel Oprea, transmite că la Suceava se va taia in carne vie daca s-au facut abuzuri.

Oprea face referire și la imaginile revoltătoare cu un ambulanțier din Câmpulung Moldovenesc, îmbrăcat într-un combinezon prins cu bandă adezivă.

“Drepturile cetățenilor români trebuie apărate de catre Ministerul de Externe. Dar realitatea este ca pandemia e o situație excepțională pentru intreaga lume. In momentul de față, toate țările se protejează, sunt mult mai riguroase, se iau masuri exceptionale, se circulă cu documente foarte clare.

Despre situația de la Suceava vă pot spune că am luat legătura cu domnul general doctor Paul Oprea, care răspunde acum de spital.

Am discutat despre acest subiect și cu domnul Arafat. Pe doctorul Raed Arafat îl cunosc de când eram ministrul administratiei, în 2003, chiar eu l-am propus și l-am promovat în actuala funcție. Este unul dintre cei mai credibili și mai profesioniști oameni din România. Dânsul va da toate explicațiile necesare din punct de vedere tehnic si sunt convins că va lua toate măsurile pentru ca situația atât din Suceava cât și de la nivel național să poată fi gestionată. Domnul Arafat a spus că a achiziționat 100.000 de costume, a spus că este o anchetă în derulare si sunt convins, așa cum îl cunosc pe domnul doctor Arafat, că va lua toate măsurile după verificările efectuate. Se va tăia în carne vie dacă într-adevar s-a greșit ori s-au facut abuzuri la Suceava”, a declarat Gabriel Oprea la Realitatea Plus.

Bilanțul coronavirusului la nivelul României

Până în data de 9 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 5.202 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 647 au fost declarate vindecate și externate, iar 229 au decedat.

De asemenea, la terapie intensivă se află în acest moment 178 de pacienți confirmați pozitiv cu COVID-19.

Peste 25.500 de persoane sunt în carantină și 87.400 în izolare la domiciliu.