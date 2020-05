Gabriela Firea, Primarul General al Capitalei, a declarat, pentru B1 TV, că ea și primarii de sectoare au decis să susțină proiectul profesorului Adrian Streinu Cercel privind testarea populației din București pentru că așa li s-a părut normal. Firea a precizat că proiectul, din câte știe de la Cercel, avea avizul ministrului Sănătății de atunci, Victor Costache. „Ce a urmat e cumva specific nouă, românilor”, a punctat ea.

Primarul General al Capitalei, a declarat, pentru B1 TV, că totul este pregătit pentru testarea eșantionată a populației din București. Mai lipsește doar avizul Direcției de Sănătate Publică, pe care speră să-l obțină.

„Noi am anunțat suportul logistic pentru proiectul profesorului Streinu Cercel. Eu, ca primar general, și primarii de sectoare, ne-am oferit să sprijinim acest proiect pentru că ni s-a părut normal. Am citit în presa internațională să se practică testrea eșationată, împreună cu testarea persoanelor vulnerabile. Pot vedea așa ce măsuri pot fi luate. Noi nu știam că acel proiect va fi controversat. Era avizat de ministrul Sănătății de atunci. Ce a urmat e cumva specific nouă, românilor. S-a spus că nu e momentul unei testări eșantionate în București. Specialiștii au spus că e nevoie de 10.500 de teste anticorpi și 10.500 de teste antigen”, a declarat Gabriela Firea, pentru B1 TV.

