CORONAVIRUS | Gabriela Firea: Luni dăm startul proiectului de testare de tip anticorpi pe un eşantion de 10.500 de bucureşteni (VIDEO)

Gabriela Firea, Primarul General al Capitalei, a anunțat că luni va începe un proiect de testare de tip anticorpi pe un eşantion de 10.500 de bucureşteni. Testele se vor realiza pe Arena Națională, în conformitate cu reglementările internaționale în domeniu. Prima etapă a programului a fost lansată săptămâna aceasta și, în primele două zile, aproape 7.800 de persoane s-au înscris pentru a fi testate gratuit, cu teste Real-Time PCR. Firea a mai declarat că ar trebui ca Ministerul Sănătății să ia în calcul modificarea regulilor privind persoanele depistate cu coronavirus asimptomatice, astfel încât ele să poată rămâne în izolare, la domiciliu. În acest moment, în România absolut toți cei care sunt confirmați trebuie să fie internați în spital. Primarul General spune că, din cauza acestei reguli, există persoane care sunt reticente la testare.

Primarul General al Capitalei a anunțat duminică, într-o conferință la sediul PSD, că de luni va începe un proiect de testare a anticorpilor pe 10.500 de bucureşteni, eșantion deja realizat de Institutul Național de Sănătate Publică.

„Mâine voi organiza o conferinţă de presă împreună cu cei şase primari de sector în care vom da startul proiectului de testare de tip anticorpi pe un eşantion, deja realizat de către specialiştii INSP, de 10.500 de bucureşteni din toate sectoarele, pe diverse grupe de vârstă. La final, vom ști cum a circulat coronavirusul în Bucureşti și care este numărul de persoane care au trecut deja prin infecţie şi s-au imunizat. Vom putea astfel să luăm măsuri de relaxare mult mai potrivite”, a declarat Gabriela Firea.

Aceasta a precizat că testele se vor realiza pe Arena Națională, cu respectarea reglementărilor internaționale în domeniu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.