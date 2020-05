CORONAVIRUS | Gabriela Firea propune ca românii depistați pozitiv și asimptomatici să aibă voie să rămână acasă, în izolare / Aproape 7.800 de bucureșteni s-au înscris pentru testarea gratuită (VIDEO)

Gabriela Firea, Primarul General al Capitalei, a declarat că aproape 7.800 de bucureșteni s-au înscris să fie testați gratuit pentru coronavirus, în cadrul programului „Testăm pentru București!”. Firea a susținut că Guvernul, prin Ministerul Sănătății, poate ar trebui să ia în calcul modificarea reglementărilor privind pacienții COVID-19, dat fiind că unele persoane i-au spus că se tem să-și facă testul gratuit deoarece știu că, în situația în care vor fi depistate pozitiv, vor fi internate în spital și va începe ancheta epidemiologică în familia lor. În opinia Primarului General, o soluție ar fi, așa cum se întâmplă și în alte state, ca persoanele depistate pozitiv și care sunt asimptomatice să aibă voie să rămână acasă, în izolare.

Primarul General, Gabriela Firea, a declarat că 7.768 de bucureșteni s-au înscris în vederea testării gratuite pentru coronavirus. Unii, totuși, s-au arătat reticenți în a se testa, de teamă că vor fi obligați să stea în spital în cazul unui rezultat pozitiv. În opinia sa, poate o soluție ar fi ca Ministerul Sănătății să permită bolnavilor asimptimatici sau cu simptome ușoare să rămână acasă, în izolare.

„7.768 de cetățeni s-au înscris în programul nostru în numai două zile.

Mulți bucureșteni, însă, ne-au sunat să ne spună că ar dori să se testeze, dar se tem că dacă rezultatul va fi unul pozitiv, vor ajunge la spital. Oamenii au întrebat cum am putea să procedăm să le transmitem doar lor rezultatele și să nu urmăm procedura legală, care spune că spitalul sau clinica privată trebuie să transmită imediat rezulatul pozitiv către Direcția de Sănătate Publică, iar aceasta să declanșeze ancheta epidemiologică în legătură cu întreaga familie.

Poate că nu ar fi rău ca Ministerul Sănătății să analizeze, împreună cu specialiștii, dacă nu s-ar putea ca în România să se aplice un model european brevetat cu succes în Germania, anume ca persoanele pozitive asimptomatice sau care au simptome ușoare, pe o declarație pe proprie răspundere, să rămână acasă, în izolare, bineînțeles dacă au posibilitatea. Poate că, dacă nu ar fi obligativitatea internării, nu ar mai exista această reticență la testare”, a declarat Gabriela Firea.

