Klaus Iohannis a anunțat decretarea stării de urgență în România la începutul săptămânii viitoare în contextul amplificării crizei generate de noul coronavirus.

”Noul guvern și cu mine ne vom dedica toate energiile 100% pentru a gestiona eficient această criză și după ce se terimă criza pentru a guverna foarte bine pemntru români și pentru Româmia

Este foarte important ca măsurile care vor fi luate să fie luate la timp, să fie luate în așa fel încât să prindă. Pentru a face posibilă această luptă cu toate instrumentele prevăzute de lege, am decis să decretez stare de urgenta la începutul săptâmanii viitoare.

Această stare de urgență face posibilă alocarea de noi resiurse importante pentru gestionarea crizei. În acest fel, guvernul va avea posibilitatea să aloce mai mulți bani domeniului sănătății, mai mulți bani pentru medicamente, oentru apartura medicală absolut necesară. Această situație va permite să se realizeze achiziții într-un timp foarte scurt, cu proceduri simplificate, punând la dispoziția Guvernului toate instrumentele necesare pentru a gestiona în modul cel mai eficient criza generată de coronavirus”, a anunțat sâmbătă seară, președintele Klaus Iohannis.

În acest context, șeful statului a făcut un apel la toți cetățenii români.

”Dragi români, autoritățile își fac treaba, guvernul și-a făcut treaba și până acum foarte bine, da singuri nu vom reuși să facem decât o parte din treaba care trebuie făcută.Avem nevoie de voi ca să respectați îndrumările, indicațiile autorităților. Avem nevoie să respectați regulile de igienă care sunt transmise pe canalele publice și avem nevoie să evitați contactele care nu sunt absolut necesare. Avem nevoie să vă informașți corect, din surse publice, direct de la autorități”, a mai spus Klaus Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.