CORONAVIRUS | Klaus Iohannis: ”În România avem două probleme grave: una de sănătate publică și una politică”

Klaus Iohannis a declarat, marți, într-o conferință de presă, că, în prezent, România se confruntă cu două probleme grave, respectiv una de sănătate publică, cauzată de noul coronavirus, și una politică.

„Din nefericire, acum în România avem două probleme grave. Una de sănătate publică, care este pandemia, și cu această pandemie ne confruntăm de aproape un an de zile, însă între timp am învățat multe despre acest virus, între timp știm ce măsuri se pot lua pentru a încetini răspândirea acestui virus, însă în continuare pandemia rămâne o mare problemă și ea va fi rezolvată doar atunci când vom avea un vaccin, numai că nu știm când va fi momentul acesta. (...) În același timp avem și o problemă politică. Avem un Parlament care este dominat de un PSD care și-a pierdut orice legitimitate și Guvernul, într-o parte, se luptă pentru a ține lucrurile sub control. Pe de cealaltă parte, PSD, în Parlament, trage permanent frâna de mână și lucrurile nu pot să fie mișcate așa cum își doresc românii în acest moment. Românii își doresc să avem un parlament legitim”, a spus președintele țării.

Klaus Iohannis: Măsura închiderii piețelor în interior, justă și limitată în timp

Totodată, acesta a afirmat că închiderea piețelor în interior este o măsură limitată în timp și are ca obiectiv limitarea răspândirii coronaviruslui. Șeful statului a precizat cu această ocazie că votul de astăzi al PSD-ului arată încă o dată de ce trebuie organizate alegerile legislative la termen, adică pe 6 decembrie 2020.

„Chestiunea piețelor a dus la dezbateri. Eu cred că măsura luată de guvern e justă, se închid doar piețele din spații închise unde nu pot fi garantate măsurile de protecție. Măsura e limitată în timp pentru câtea săptămâni. Faptul că guvernul decide ceva și majoritatea PSD din parlament, din motive politicianiste hotărăște inversul e încă un argument să facem alegeri. Suntem în plină criză sanitară. Românii își doresc o guvernare sprijinită de parlament”, a spus Klaus Iohanis.

Întrebat dacă va promulga legea, Iohannis a răspuns: „Virusul se răspândește foarte repede, numărul persoanelor crește zilnic. Obiectivul restricțiilor e să încetinească răspândirea virusului. Aceste măsuri sunt propuse de experții noștri. Pentru a vedea dacă măsurile prind trebuie să avem răbdare să așteptăm rezultatul. Unii au spus că au venit prea repede, alții că prea încet. Adevărul că nu se poate să iei în fiecare zi noi măsuri. Trebuie așteptat 2 săptămâni pentru a vedea efectele noului set”.