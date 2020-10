Preşedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, după vizita la Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), că închiderea şcolilor în contextul creșterii numărului de cazuri de Covid-19 nu trebuie exagerată, argumentând că elevii sunt în siguranţă în unitățile de învățământ.

Așa cum se știe, fiecare bancă are un panou separator de plexiglas, astfel încât elevii să fie în siguranță. De altfel, clasele și băncile sunt dezinfectate zilnic, iar copiii și profesorii poartă mască de protecție. De altfel, elevii sunt supravegheți tot timpul de un profesor și, cu excepția claselor a 8-a și a 12-a, merg la școală în sistem hibrid, adică două săptămâni pe lună, iar alte două învață online.

Președintele Klaus Iohannis afirmă că nu trebuie exagerat în deciziile de închidere a unităților de învățământ întrucât "copiii sunt în siguranță la școală".

”Închiderea școlilor nu trebuie exagerată. Copiii sunt în siguranţă în şcoli. Sigur acolo unde apar cazuri de boală în şcoală nu există alternativă, dar nu trebuie să exagerăm cu aceste măsuri. Părinţii trebuie să îşi trimită copiii la şcoală ca să poate merge la serviciu. Ca să nu existe exagerări, am convenit azi să se lucreze la o metodologie destul de detaliată”, a argumentat Iohannis.

