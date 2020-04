Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că nu există motive de relaxare a condițiilor impuse de autorități pe fondul pandemiei de coronavirus.

Ținând cont că urmează sărbătorile Pascale și 1 Mai, românii ar fi tentați să se reunească cu familia și prietenii, ceea ce ar duce la un nou val de infectări cu noul coronavirus. Astfel, președintele Iohannis precizează că cel mai bine este ca Paștele să fie petrecut anul acesta în izolare.

În acest context, Klaus Iohannis a menționat că el va petrece sărbătorile doar cu soția sa, Carmen, fără părinți, rude și prieteni aproape.

“Duminică este Învierea Domnului pentru cotolici, iar cealalltă duminică pentru ortodocși. Eu, personal, voi sărbători duminică. Vă spun ce fac eu. Voi sta acasă, impreună cu sotia mea. Vom fi doar noi doi. Nu vom merge la Biserica. Vom urmări liturghia de la televizor. Asta, dragi români, aștept și de la voi. E greu. Nu mai putem să ieșim afară de data asta cu prietenii. Dacă acum scăpăm din mână pademia va fi foarte greu apoi”, a punctat șeful statului.

Iohannis a mai spus că măsurile de relaxare de care se vorbește deja în alte țări nu pot fi aplicate încă în România. Acesta precizează că numărul de îmbolnăviri cu COVID-19 nu permite autorităților să ia o astfel de decizie.

"Oricât îmi pare de rău, trebuie să vă spun pe față, noi, în România, nu suntem în astfel de fază. Numărul de cazuri crește, numărul de persoane infectate crește. Noi nu suntem în faza în care putem să ne relaxăm. Depinde de noi cât mai durează până putem să venim cu nu plan de relaxare măsurilor. Dacă respectăm cu sfințenie regulile impuse de autorități, să nu întâlnim cu persoane, să evităm contactul, fizic dacă respectăm aceste reguli, vom putea mai repede să ajungem la relaxarea restricțiilor", a declarat Iohannis.



Amintim că Grupul de Comunicare Strategică a raportat, miercuri, 344 noi îmbolnăviri cu coronavirus.

Astfel, bilanțul total ajunge până în prezent la 4.761 infectări cu virusul chinez.

De asemenea, au fost raportate de la începutul pandemiei 209 decese ale pacienților testați pozitiv cu coronavirus.

Ar mai fi de precizat că 528 de persoane sunt vindecate, dar 162 sunt la Terapie Intensivă.

Totodată, președintele Klaus Iohannis a aminti că a vizitat, miecuri dimineață, Centrul Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei (CNCCI). Șeful statului a spus că este mulțumit de activitatea autorităților noastre aflate în prima linie în lupta cu noul coronavirus (COVID-19).

Iohahnis a afirmat că s-au discutat câteva proceduri, pentru că întotdeauna este loc de mai bine, dar că în ansamblu este mulțumit de măsurile luate.

“În ansamblu sunt foarte mulțumit și sper să facă față la toate situațiile care ar putea să apară în zilele următoare”, a spus Klaus Iohannis.

