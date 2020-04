CORONAVIRUS. Klaus Iohannis: Persoanele peste 65 de ani pot ieşi din casă între orele 7.00-11.00 şi 19.00-22.00 (VIDEO)

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat luni că persoanele peste 65 de ani pot ieşi din locuinţă în două intervale, dimineaţă şi seara. Deciza a fost luată, luni, după o ședință privind măsurile de gestionare a epidemiei COVID-19 cu Prim-ministrul României, Ludovic Orban, Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, Ministrul Educației și Cercetării, Monica Anisie, și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat.

Iohannis a precizat că o temă împortantă pe care a discutat-o în ședința cu liderii Executivului este cea a persoanelor de peste 65 de ani, categorie de vârstă care, până în acest moment, putea ieși din casă doar în intervalul orar 11.00-13.00. Șeful statului a spus că s-au stabilit alte două intervale orare pentru vârstnici, aceștia având mai mult timp la dispoziție pentru cumpărături și mișcare în jurul locuinței.

“O a doua temă foarte importantă pe care am discutat-o în ședință se referă la persoanele de peste 65 de ani, care, în momentul de față, conform unei ordonanțe militare, pot ieși la anumite ore, între 11 și 13.

Având în vedere că vremea se încălzește, că intevalul stabilit a fost considerat prea scurt, începând de astăzi, tot prin ordonanță militară se va schimba acest interval.

Persoanele peste 65 de ani vor avea la dispozitie doua intervale orare pentru a iesi din casa. Dimineața, de la 7.00 până la ora 11.00 și seara,d e la 19.00 până la ora 22.00, când vor putea să iasă să iasă din casă, fie pentru cumpărături, fie pentru a face un pic de mișcare în jurul casei sau în jurul blocului”, a spus Iohannis.

