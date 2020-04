CORONAVIRUS. Ludovic Orban anunță repatrierea mai multor români din Spania (VIDEO)

De la începutul pandemiei de coronavirus, peste 200.000 de români s-au întors acasă, și mai sunt așteptați să vină și alți conaționali.

Premierul Ludovic Orban a explicat, joi, în ședința de guvern, că există mai mulți cetățeni români aflați în Spania care solicită repatrierea pe fondul crizei create de COVID-19.

Guvernul va aduce în țară doar acei cetățeni care aveau contracte sezoniere sau contractele lor au fost întrerupte din cauza pandemiei de coronavirus.

Orban a ordonat în mod expres ca românii repatriați să fie „serioși”.

"Mai multe țări au intrat în zona roșie, așa că va trebui să impunem carantina cetățenilor care provin din aceste zone. Vă rog să creșteți capacitatea cazării în carantină în cadrul conferinței prefecturii’’, a ordonat Ludovic Orban miniștrilor din Executivul său.

Premierul a mai spus că trebuiesc făcute liste, pentru ca repatrierea să se facă în condiții legale și fără niciun risc de răspândire a coronaviruslui, așa cum s-a procedat și în cazul cetățenilor aduși în țară din Italia.

‘’Aveți mare grijă că știți ce am pățit cu avionul de la Barcelona. Este nevoie de o selecție riguroasă, este vorba despre cetățeni români care au avut contracte, care sunt serioși și care într-adevăr merită întreaga noastră atenție pentru a fi aduși în țară.”, a spus Ludovic Orban.

Amintim că în doar 24 de ore, respectiv de duminică, 20 martie, ora 8,00 până luni, 30 martie, ora 8,00, 5.900 de persoane au intrat în România prin PTF Nădlac II, cu 2.300 de mijloace de transport.

Potrivit legii toți cei care se întorc acum în România sunt obligați să intre în izolare sau carantină pentru 14 zile, în funcție de țara din care vin.

