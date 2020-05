Premierul Ludovic Orban a declarat, la debutul ședinței Comitetului Național pentru Situații de Urgență, că, probabil, este pentru prima dată în istoria României când este declarată starea de alertă. Situația declanșată de epidemia de coronavirus este, așadar, absolut specială și toată lumea trebuie să manifeste responsabilitate. Șeful Guvernului a declarat că autoritățile sunt obligate să ia toate măsurile pentru a reduce la minimum riscul de răspândire agresivă a COVID-19, dar și românii trebuie să respecte strict regulile de igienă și de distanțare socială. Mai ales acum când se elimină niște restricții. Vor fi deschise spațiile comerciale cu o suprafață mai mică de 15.000 de m2 și cele care au ieșire la exterior, a anunțat șeful Guvernului. Se deschid frizeriile, saloanele de înfrumusețare, precum și cabinetele stomatologice. Vor fi permise anumite activități sportive și în anumite condiții. De asemenea, românii vor putea circula din nou liber în localitate, iar între localități deplasările se vor putea face, dar doar din motive foarte bine întemeiate.

Premierul Ludovic Orban a convocat, joi seară, Comitetul Național pentru Situații de Urgență. La începutul ședinței, acesta a anunțat parte din măsurile ce vor intra în vigoare în perioada stării de alertă.

