Ludovic Orban le-a recomandat, vineri, jurnaliștilor să se izoleze la domiciliu și să solicite testarea. Îndemnul a fost făcut în contextul în care toată conducerea PNL va intra în carantină, după ce senatorul Vergil Chiţac a fost infectat cu coronavirus.

În acest context, cinci echipe ale Direcției de Sănătate Publică merg în Parlament pentru a vedea dacă parlamentarul depistat cu COVID-19 a infectat și alte persoane.

Au fost cerut 150 de teste pentru membrii BEx și pentru jurnaliști. Nimeni nu va ieși din Parlament până când aceste teste nu sunt făcute.

”Având în vedere că senatorul Virgil Chiţac a participat la reuniunea Biroului Politic, toţi membrii Biroului Politic se vor izola la domiciliu. Toţi senatorii din grupul senatorial au obligaţia să se izoleze. Nu aşteptăm ancheta epidemiologică, atât timp cât există riscul”, a declarat Orban.

Totodată, acest a menționat că el va fi izolat la Vila Lac 1.

