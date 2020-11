CORONAVIRUS | Ludovic Orban: Încercăm să intensificăm prezența forțelor de ordine și să asigurăm creșterea gradului de conformare (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat că a constatat, în ultima vreme, că tot mai mulți români respectă regulile anticoronavirus. Totuși, pentru că trebuie crescut gradul de conformare, va fi suplimentat numărul de paznici și polițiști în mijloacele de transport în comun, inclusiv în metroul din București.

Întrebat dacă nu consideră că ar trebui suplimentat numărul de paznici și de polițiști în mijloacele de transport, Ludovic Orban a răspuns: „Am discutat acest subiect și vom suplimenta. De asemenea, vom cere o implicare mai serioasă din partea conducerii metroului, mai ales acolo, că în mijoacele de suprafață... Sigur, vom discuta cu Primăria Capitalei, că acum avem cu cine discuta, și aici să fie o mai mare implicare din partea conducerii STB în respectarea regulilor”.

„Deși, vă spun sincer, din ce am văzut, e un grad de conformare. Aproape nu am văzut, în troleibuze în tramvaie, oamenii care să nu poate mască. Sunt unii polițiști nemulțumiți că i-am pus să le ceară oamenilor la intrarea în metrou să respecte regulile. Și aici încercăm să intensificăm prezența forțelor de ordine și să asigurăm creșterea gradului de conformare”, a mai spus șeful Guvernului.

