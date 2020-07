CORONAVIRUS. Ludovic Orban, despre o scădere a numărului de infectări, după aplicarea legii carantinării: Încă n-am văzut impactul tergiversării adoptării unei legi în urma deciziei CCR (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a avut, sâmbătă, o primă reacție după ce președintele Klaus Iohannis a promulgat legea carantinării și izolării, care a fost adoptată joi de Senat, în calitate de for decizional, după aproape două săptămâni de discuții aprinse pe scena politică.

Întrebat dacă în zilele viitoare se va înregistra o scădere a cazurilor de infectare ca urmare a aplicării legii, Orban a răspuns: ”Am să fiu foarte sincer. Încă n-am văzut impactul tergiversării adoptării unei legi în urma deciziei CCR. Să nu uităm că nu am avut nicio posibilitate de a împiedica persoanele bolnave să iasă din spital, nu am avut nicio posibilitate de a dispune izolarea la domiciliu a persoanelor bolnave sau a persoanelor care au intrat în contact cu persoane bolnave, că n-am avut nicio posibilitate legală de a dispune carantinarea sau o serie de alte măsuri. N-am înţeles, în Camera Deputaţilor s-a adoptat legea fără probleme, după care, în Senat, legea adoptată inclusiv de PSD n-a mai fost bună pentru senatorii tot PSD. Important este că s-a adoptat legea şi această lege ne permite să dispunem măsuri. (...) Vom fi pregătiți să luăm toate măsurile în cel mai scurt timp posibil”.

Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de promulgare a legii privind carantinarea și izolarea. Legea intră în vigoare la trei zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

Legea va permite internarea obligatorie a pacientilor infectati cu COVID-19 si carantinarea celor veniti din zone de risc. Persoanele suspecte de orice boală contagioasă vor fi trimise în carantină prin decizii ale direcțiilor de sănătate publică, iar bolnavii confirmați vor fi obligați să stea cel puțin 48 de ore într-o unitate medicală. Proiectul a fost modificat masiv de catre senatori. Printre schimbari, se numără obligația INSP de a comunica separat numărul cazurilor noi de cele retestate. De asemenea, un alt amendament prevede că izolarea pentru un pacient bolnav minor se dispune într-o primă fază la domiciliul.

