CORONAVIRUS | Ludovic Orban: Nu ne dorim să impunem nicio nouă restricție sau vreo măsură care să aibă efecte negative asupra economiei. Respectați regulile! (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, că Guvernul nu își dorește să impună noi restricții populației sau vreo altă măsură care să afecteze economia. El le-a cerut din nou românilor să poarte masca de protecție și să respecte regulile de igienă și de distanțare socială. Aceste simple măsuri sunt suficiente pentru a ține sub control epidemia de coronavirus, a punctat șeful Guvernului. Orban a mai susținut că au loc ample campanii de informare și structurile de control sunt tot mai prezente în teren, pentru a fi sigure că regulile sunt respectate.

Șeful Guvernul a susținut, luni, că autoritățile nu au în vedere impunerea de noi restricții, în contextul în care România înregistrează, în ultimele săptămâni, un număr crescut de noi cazuri de coronavirus. Totuși, este esențial ca oamenii să poarte măștile de protecție și să respecte regulile sanitare.

„Obiectivul nostru e acela de a utiliza de toate pârghiile instituționale pe care le avem la dispoziție pentru a stăpâni, pentru a ține sub control epidemia și numărul infectărilor. Vom stabili toate măsurile și toate acțiunile necesare care sunt permise de noua lege pentru a lupta eficient pentru apărarea sănătății oamenilor

Nu ne dorim să impunem nicio nouă restricție sau vreo măsură care să aibă efecte negative asupra economiei.

Respectați regulile, respectați regulile de protecție sanitară care sunt simple și au cel mai mare efect în stăvilirea epidemiei”, a declarat Ludovic Orban.

Întrebat dacă este posibil să ajungem la un milion de infectări, așa cum arată o prognoză realizată de compania Avantera pentru Comitetul Național pentru Situații de Urgență, premierul a răspuns: „Sunt mai multe prognoze făcute încă de la început. Au fost unele extrem de pesimiste care dădeau cifre pentru aprilie - mai care nu s-au confirmat. Noi ne facem datoria. Toate instituțiile, autoritățile, toate structurile aflate în coordonatrea Guvernului și specialiștii își fac datoria și iau toate măsurile posibile legal”.

„Cred că ați constatat o intensificare a prezenței pe teren a echipelor de control. Derulăm campanie de comunicare pentru a convinge românii să respecte regulile. Am avut nenumărate discuții cu reprezentanții instituțiilor publice și private, pentru a solicita participarea conducătorilor, că e vorba de Biserică sau alte instituții, pentru a promova respectarea regulilor și pentru a se asigura de acest lucru. Astea sunt mesajele pe care le dăm constant. Sacă suntem responsabili și avem grijă să ne protejăm sănătatea, vom ține în frâu epidemia. E mai simplu să purtăm mască și să păstrăm distanța fizică și să respectăm regulile de igienă decât să luăm măsuri pe care nu ni le dorim”, a mai afirmat șeful Guvernului.

GESTUL EMOȚIONANT AL UNUI CÂINE ÎN MOMENTUL ÎN CARE STĂPÂNUL LUI A FOST PLECAT DE ACASĂ

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.