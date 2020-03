CORONAVIRUS | Ludovic Orban, precizări despre noile restricții impuse de autorități. PRINCIPALELE DECLARAȚII ale premierului (VIDEO INTEGRAL)

Premierul Ludovic Orban a susținut, marți seară, o conferință de presă, la Palatul Victoria, în care a detaliat măsurile care vor intra în vigoare în România începând de miercuri. Este vorba de noi restricții impuse de autorități în cadrul stării de urgență instituită pentru a face față crizei generate de răspândirea noului coronavirus pe teritoriul României.

În primul rând, șeful Guvernului a nuanțat anunțul privind interdicția ca persoanele de peste 65 de ani să își părăsească locuințele. Premierul a explicat că bătrânii vor putea ieși din casă într-un anumit interval orar. (Detalii AICI)

Prim-ministrul a mai anunțat că se are în vede achiziționarea de urgență a echipamentelor de protecție necesare în spitale. (Detalii AICI)

Ludovic Orban a precizat și că unul dintre obiectivele Guvernului este întărirea Direcțiilor de Sănătate Publică (DSP). Șeful Executivului spune că este nevoie de angajați noi pentru a face față pandemiei de coronavirus. (Detalii AICI)

Orban a insistat asupra întăririi capacității de testare. Astfel, șeful executivului a declarat că obiectivul este ca, în 5-7 zile, să fie crescută capacitatea de testare la peste 2.000 de teste pe zi. (Detalii AICI)

Totodată, premierul a anunțat că Guvernul a adoptat două Ordonanțe de Urgență pentru măsuri economice, în contextul crizei provocate de pandemia de coronavirus. Măsurile sunt luate după dezbateri cu oficalii BNR și mediul de afaceri. (Detalii AICI)

Orban a vorbit și despre pregătirea unei noi linii de apărare în lupta împotriva COVID-19. Este vorba despre un plan de pregătire graduală a spitalelor, în vederea tratării cazurilor de infecție cu noul coronavirus. Concret, în fiecare județ ar trebui să existe un spital dedicat exclusiv pacienților cu COVID-19. (Detalii AICI)

Întrebat dacă ratele ar putea fi amânate pe o perioadă de până la 9 luni, Ludovic Orban a răspuns: ”De sănătatea sitemului financiar bancar depinde sănătatea economiei”. (Detalii AICI)

De asemenea, Ludovic Orban a explicat că cetățenii plasați în izolare sau carantină vor fi monitorizați prin intermediul unei aplicații care va fi pusă la punct împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS). (Detalii AICI)

Prim-ministrul a făcut precizări și cu privire la rolul pe care îl vor avea angajații din Aramată în perioada următoare. (Detalii AICI)

Totodată, premierul a declarat, răspunzând la o întrebare a reporterului B1.ro, că Guvernul analizează posibilitatea de a oferi ajutoare companiilor care își continuă activitatea în timpul pandemiei de coronavirus. (Detalii AICI)

