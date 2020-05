Premierul Ludovic Orban a declarat, la debutul ședinței de guvern de luni, că autoritățile dispun de toate pârghiile necesare pentru a aplica amenzi, în contextul stării de alertă generată de epidemia de coronavirus, dacă se constată că noile reglementări în vigoare nu sunt respectate. Șeful Guvernul a afirmat că a rămas „siderat” când a constatat că oameni care reproșau până acum autorităților că dau amenzi au reproșat în acest weekend autorităților că nu dau sancțiuni. „Trecem de la starea de alertă la starea de alertă maximă”, a punctat prim-ministrul.

Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, la debutul ședinței de guvern de luni, că autoritățile dispun de toate pârghiile legale pentru a aplica amenzi dacă vor constata că reglementările impuse în contextul stării de alertă nu sunt respectate. „Am rămas siderat când am văzut cum oameni care ne acuzau că de ce am dat amenzi acum ne acuză că de ce n-am dat amenzi”, a mai spus Orban, în contextul în care forțele de ordine nu au putut, în acest weekend, decât să dea avertismente pentru încălcarea restricțiilor anti-COVID-19.

„Exista temeiul anterior stabilit de Ordonanța 21, dar, după intrarea în vigoare a legii, pentru a nu avea nicio polemică legată de starea de alertă și pentru ca lucrurile să fie clare, decizia de a stabili starea de alertă prin Hotărâre de Guvern a fost luată. Anterior am convocat și Comitetul Național pentru Situații de Urgență, pentru a avea procedurile legale puse la punct. Continuăm, cu această Hotărâre de Guvern, starea de alertă. Deci trecem de la starea de alertă la starea de alertă maximă, pentru că legea ne oferă pârghiile necesare pentru a ne asigura că regulile sunt respectate.

La 19.00 am convocat toate instituțiile cu drept de control pentru a pune la punct un plan amănunțit privind aplicarea măsurilor. Toate ministerele cu atribuții trebuie să emită actele normative pentru a stabili toate regulile de desfășurare a transportului public, a activității în instituții, spații comerciale, centre de îngrijire personală, toate ministerele trebuie să completeze, prin ordine comune cu ministrul Sănătății, toate reglementările secundare.

Hotărârea de Guvern are 3 anexe, cum prevede legea. Ea va fi transmisă Parlamentului pentru a încuviința măsurile.

Toate ministerele, toate autoritățile trebuie să fie mobilizate la maxim.

98% din cetățeni sunt cu respect față de lege, față de reguli și a căror responsabilitate a contribuit la ținerea sub control a epidemiei. Trebuie să fim alături de ei în continuare și să-i ferim de cei care constituie o minoritate, care sfidează regulile.

Dacă vrem să relaxăm măsurile la 1 iunie, este necesar ca actuala relaxare să nu genereze o creștere a cazurilor. Se poate reveni la măsurile de restricție dacă se constată o creștere a numărului de cazuri.

Suntem democrație, dar nu suntem anarhie”, a declarat Ludovic Orban.

Amenzile variază între 500 și 15.000 de lei, iar cei care le primesc pot plăti jumătate din sumă, în termen de 15 zile.



