CORONAVIRUS. MApN: Spitalul ROL2 din incinta Institutului 'Ana Aslan', operaționalizat în scurt timp. Două aeronave militare aduc materiale sanitare din Turcia și Germania (VIDEO)

Ministerul Apărării Naționale anunță, luni, că spitalul ROL 2 din incinta Institutului „Ana Aslan”, dedicat în întregime pacienților infectați cu Covid-19, va fi operaționalizat în scurt timp.

Reprezentanții MapN menționează că amenajările interioare ale corturilor şi saloanelor de specialitate vor fi gata în cursul zilei de luni, urmând ca două aeronave militare să sosească cu materiale sanitare din Turcia și Germania.

‘ Forţe şi mijloace aparţinând Ministerului Apărării Naţionale acționează, împreună cu instituțiile cu responsabilități în domeniu, pentru limitarea răspândirii virusului COVID 19.

La această oră sunt în derulare 15 misiuni, în care sunt implicați peste 140 de militari cu circa 100 de mijloace tehnice, printre care se numără operaționalizarea, din punct de vedere administrativ, a formațiunii medicale ROL 2 în incinta Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” Otopeni, asigurarea unei reţele de calculatoare pentru Ministerul Sănătăţii şi realizarea unor acțiuni de triaj epidemiologic.

Amenajările interioare ale corturilor şi saloanelor de specialitate ale formațiunii medicale ROL 2 vor fi finalizate în cursul zilei de astăzi, 23 martie, urmând ca, în cel mai scurt timp, să fie branșată la utilităţi. Din punct de vedere medical, spitalul ROL 2 va fi funcțional după instalarea aparaturii medicale și parcurgerea etapelor de autorizare și acreditare. Totodată, în garnizoanele din țară, instituțiile medicale militare funcționează la capacitate maximă’, transmite MapN.

Aeroave ale Forțelor Aeriene Române au fost trimise în Turcia și Germania pentru a aduce în țară materiale medicale achiziționate de statul român.

‘ Tot astăzi, două aeronave ale Forțelor Aeriene Române vor executa zboruri pentru aducerea, în România, a unor echipamente de protecție medicală din Germania (cu o aeronavă C-130 Hercules) și Turcia (cu o aeronavă C-27 J Spartan)’, se mai arata in comunicat.

MapN dă sigurări că dispune de forțe și mijloace gata în orice moment să sprijine autoritățile centrale și locale în acţiuni destinate limitării răspândirii virusului COVID-19, conform planurilor de cooperare.

‘ La nevoie, MApN poate acționa și cu forțe și mijloace suplimentare celor deja pregătite, având personal și mijloace tehnice menținute în rezerva acțională. ‘, conchid reprezentantii Ministerului Apararii.

