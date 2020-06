CORONAVIRUS | Marcel Ciolacu și Raed Arafat, discuții în Parlament despre eventuala prelungire a stării de alertă (VIDEO)

Marcel Ciolacu, președintele interimar al Partidului Social Democrat, și Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, discută la ora publicării acestei știri, în Parlament, despre eventuala prelungire a stării de alertă în România, din cauza epidemiei de coronavirus. Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, că decidenții consideră necesară prelungirea stării de alertă după 15 iunie, deoarece COVID-19 încă este un pericol pentru sănătatea publică. Totodată, el le-a cerut parlamentarilor să fie responsabili, dat fiind că urmează să se pronunțe prin vot pe această temă. PSD, ALDE și Pro România au anunțat deja că vor vota împotrivă. USR a transmis că stare de alertă nu se mai justifică la nivel național, ci doar local.

