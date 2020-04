CORONAVIRUS. Ministrul Economiei, Virgil Popescu: Mii de firme au cerut deja certificatul pentru situații de urgență (VIDEO)

De la începutul crigei generate de noul coronavirus (COVID-19), mii de firme au cerut deja certificatul pentru situații de urgență, anunță ministrul Economiei, Virgil Popescu.

Popescu a mai precizat, în debutul ședinței de guvern de luni, că au fost adoptate măsurile în domeniul Energiei, precizând că sistemul energetic național funcționează în parametrii normali.

Acesta a precizat că a mai rămas o măsură de implementat, în domeniul răfinării și a comercializării combustibilului, precizând că întâmpină o îngreunare în privința biocarburantul.

‘Vă rog să derogăm pentru că suntem dependenți de importuri. Lanțul de aprovizionare este distorsionat’, i-a spus ministrul Economiei premierului Orban.

Totodată, Virgil Popescu a menționat că a fost lansată platfonama prevenire.gov.ro, prin care se eliberează certificate de situație de urgență.

Ministrul Economiei a precizat că de la începutul crizei generate de pandemia de coronavirus au fost înregistrate și până în prezent au fost eliberate 2700 de certificate de situații de urgență.

Totodată, spune acesta, firmele care vor accesa aplicaţia pot primi certificate albastre care atestă că o companie a avut activitatea oprit total sau parţial.

"Aceste certificate sunt de tip 1 sau albastru. Este un certificat care atestă că o companie a avut activitatea oprită total sau parţial ca efect al deciziilor autorităţilor publice de la aplicarea decretului’, spune ministrul.

Este vorba practic de acesle companii a căror activitate a fost oprită parţial sau total de ordonanţele militare.

Potrimit ministrului Economiei, cu acest certificat compania îşi poate amâna de la plată chirie, utilităţi, poate să depună și să obţină eşalonarea ratelor creditelor la bănci.

De asemenea, ‘pot să invoce ca IMM forţa majoră şi nu mai e nevoie să plătească acea taxă de 500 de euro la Camera de Comerţ, dacă se dovedeşte că e forţă majoră", a spus Popescu.

Cu privire la certificatele galbene, ministrul Economiei spune că firmele care deșin un astfel de certificat vor beneficia în mare parte de aceleași condiții, mai puțin în privința chiriei.

Certificatul galben atenstă că că firma a avut veniturile sau încasările diminuate cu minim 25% în luna martie, în comparaţie cu media lunilor ianuarie şi februarie.

‘’Cu acest certificat au aceleaşi beneficii, mai puţin amânarea la plata chiriei, având în vedere că activitatea nu a fost oprită", a mai declarat ministrul.

