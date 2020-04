CORONAVIRUS. Ministrul Economiei, Virgil Popescu: 'Preţul măştilor medicale pentru populaţie va fi undeva la 2 lei, fără TVA'

Purtarea măștii chirurgicale devine obligatorie din data de 15 mai în spațiile publice închise și în mijloacele de transport în comun. În acest context, premierul Ludovic Orban a cerut, joi, ca oferta să fie la nivelul cererii de pe piață, pentru a nu interveni specula. La rândul său, ministrul Economiei, Virgil Popescu, a precizat că România va produce minim un milion de măşti medicale.

„Știu că v-ați preocupat de la început de chestiunea dezvoltării capacităților de producție în România și vă cer să utilizați la maxim această capacitate. Liniile de producție să fie funcționale, să găsim toate formele de sprijin pentru producători, să aibă materialul și capitalul de lucru pentru a produce la capacitate maximă”, i-a spus premierul Orban ministrului Popescu, la începutul ședinței de guvern e joi.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.