Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, vineri, că, pe fondul crizei create de coronavirus, un milion de români au acum nevoie de sprijin financiar din partea autorităților. Aceste măsuri pe care Guvernul le-a luat, și care sunt primele măsuri de sprijin pentru românii greu încercați de criza actuală generată de pandemia de COVID-19, se adresează celor care lucrează cu forme legale de muncă, celor care desfășoară activități afectate în mod evident de efectele acestei crize. Este vorba despre românii care pot beneficia de șomaj tehnic, a punctat Alexandru.

‘Scopul meu este ca banii să ajungă cât mai repede către cei care au nevoie de ei’, a spus ministrul Muncii.

Alexandru a precizat că, potrivit unei estimări făcute la Ministerul Muncii un milion de persoane ar putea fi beneficiari ai șomajului tehnic, pentru care Guvernul s-a angajat să suporte marte parte din cheltuieli.

La nivel național sunt până în prezent peste 173.000 de romani care au ramas fară serviciu din cauza crizei provocate de epidemia de coronavirus.

De asemenea, peste 860 .000 de contracte de muncă au fost suspendate.

Ministrul Muncii precizează că se dorește protejarea angajațiilor deoarece ei sunt cei cu care va reporni economia țării după ridicarea resticțiilor impuse de autorități.

Totodată, Alexandru a făcut un apel către angajatori să nu dea oamenii afară și să apeleze la șomajul tehnic, asta pentru a reporni economica după trecerea crizei de sănătate.

‘Dacă angajatorii sunt inima economiei, angajații sunt oxigenul, pentru că cu ei pornim economia țării’, a declarat Violeta Alexandru.

Ministrul Muncii a admis situația deosebit de dificlă în care se află angajatorii ‘strâmtorați în perioada asta’ și face apel la aceștia să înțeleagă că afacere lor vor merge doar dacă ulterior crizei oamenii vor fi pregătiți de muncă.

‘Nu ne dorim să ajungem în situația în care angajatorii dau oamenii afară, de aceea vom veni cu tot sprijinul nostru.”, a spus Violeta Alexandru.

Totodată, ea a punctat faptul că doreșete ca de șomajul tehnic să beneficieze oamenii corecti, oamenii care chiar sunt afectati de criză.



În cadrul conferinței susținute la Ministerul Muncii s-a vorbit și despre persoanele care nu aveau venituri la momentul declanșării crizei de coronavirus.

‘Vreau să evit situația în care oamenii rămân fără nicio formaă de venit’, a menționat ministrul liberal.

În acest context, aceasta a făcut apel la autoritățile locale pentru a-i nominaliza pe cei care au nevoie de ajutor social.

În finalul conferinței, Violeta Alexandru a menționat că avem nevoie de solidaritate pentru ascoate economia din aceasta criză.

