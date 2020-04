CORONAVIRUS. Ministrul Muncii, noi date despre șomajul tehnic: ANOFM are un număr de 34.000 de solicităti de la companii, iar AJPIS a înregistrat 35.000 de cereri (VIDEO)

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, luni, în cadrul ședinței de Guvern, că activitatea, atât la Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM), cât și la Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) este în plină desfășurare pentru procesarea solicitărilor de șomaj tehnic din partea angajatorilor.

Toate solicitările de procesează online, a menționat Alexandru.

Potrivit ministrului Muncii, la nivel național, ANOFM are în acest moment un număr de 34.000 de solicităti de la companii pentru un număr de aproape 300.000 de angajați.

Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială au înregistrat până în acest moment puțin peste 35.000 de cereri.

‘Toate cererile sunt în prelucrare, iar atunci când avem rectificarea bugetară, ceea ce știu că se va întâmpla în curând, să se și proceseze plățile’, a menționat Ministrul Muncii.

Violeta Alexandru a mai spus că, în urma verificării colegilor săi a datelor primare primise de angajatori, s-a observat o întâmpinare a unor probleme legate de completare eronată a informațiilor.

Cei care nu au completat corect vor fi anunțați de angajați ai Ministerului Muncii cu privire la aceste greșeli, pentru ca angajatorul să aibă timp să rectifice documentele și să le trimită din nou.

