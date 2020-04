Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat, vineri, în cadrul unui bilanț prezentat la Palatul Victoria, pe fondul pandemiei de coronavirus, că sistemul medical se confruntă cu o situație fără precedent.

Tătaru a admis că, această criză de COVID-19, a scos la iveală deficiențele adunate în timp în instituțiile medicale și că în acest moment există trei focare de infecție cu COVID-19 pe peritoriul țării noastre, și anume: Suceava, Arad și Deva.

‘Am plecat de la un stoc zero de echipamente’, a spus ministrul Sănătății, precizând că în Guvernul României a alocat fonduri suplimentare de 19 milioane de euro către mai multe instituții, pentru ca medicii să își poată face treaba în condiții optime.

Nelu Tătaru a mai spus că deficiențe au fost găsite și la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică.

‘Am găsit personal insuficient care nu a putut face față anchetelor epidemiologice. Sunt oameni puțini care lucrează 24 din 24’,a spus ministrul.

Acesta a precizat că se vor face angajări. Mai exact, vor fi suplimentate cu 15% aceste structuri, iar alte 1000 de persoane vor fi angajate în structurile de ambulanță.

Totodată, Nelu Tătaru a menționat că s-a aprobat o Hotărâre de Guvern în care atât serviciile medicale și contractele cadru s-au prelungit.

De asemenea, printr-o Ordonanță de Urgență (OUG) rezidenților din ultimul an li s-a prelungit perioada de rezidențiat până la 31 octombrie.

Ministrul a mai punctat faptul că nu se impune carantina în muncipiile Arad și Deva.

'Fiecare focar este evaluat particular. În contextul evoluției locale se poate ajunge la un moment dat și la o carantinare. Momentan nu se pune problema', a spus Tătaru.

Mai mult, el a declarat că directorul DSP Arad și-a arătat intenția de a demisiona dacă lucrurile iau altă întorsătură.

Ministrul Sănătății a mai spus că în analiză există un proiect conform căruia spitalele modulare, cum ar fi spitalul organizat de Armata din București, vor fi folosite pentru tratarea pacienților cu COVID-19 și restul pacienților cu alte patologii vor fi tratate în spitalele actuale.

"Avem și un astfel de proiect", a spus ministrul.

Ministrul Sănătății a transmis și un mesaj pentru colegii săi de breaslă.

'Frații mei, România are nevoie de noi. Este un moment dificil, medicina românească nu a clacat niciodată. personalul din sistem a știut să-și adune forțele. Știu de ce aveți nevoie pentru că am fost alături de voi. Nu sunteți singur', a spus acesta.

