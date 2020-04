CORONAVIRUS. Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru: 'Botoşaniul ar putea deveni a doua Suceava. 125 sunt cadre medicale sunt diagnosticate cu COVID-19'

Numărul de cazuri de infectare cu noul coronavirus a crescut îngrijorător de mult în Botoșani, iar ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat că acest județ ar putea deveni o a doua Suceava. Potrivit Grupului de Comunicare Strategică, în județul Botoșani sunt, până joi, la ora 13.00, 456 de pacienți diagnosticați cu COVID-19, între aceștia fiind foarte multe cadre medicale.





În Spitalul Județean Botoșani sunt internate 125 de cadre medicale cu COVID-19





Ministrul Nelu Tătaru a efectuat joi dimineață o nouă vizită la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) "Mavromati", transmite Agerpres. Cu această ocazie, el a declarat că focarul de la SJU poate fi controlat prin refacerea mentalităţii şi creşterea încrederii în rândul personalului medical.

"Am venit să reevaluez Spitalul Judeţean Botoşani, având în vedere că atunci când am fost prima dată era atâta siguranţă încât am văzut unde s-a ajuns. Avem un management nou, avem un director la DSP nou, avem 225 de pacienţi, 125 sunt cadre medicale în acest moment în spital. Rămâne ca refacerea circuitelor, refacerea mentalităţii, ca să zic aşa, precum şi a încrederii personalului medical să facă ca acest focar care devenise Botoşaniul să îl putem controla şi în acelaşi timp să vedem că tot ceea ce înseamnă partea de Nord şi Nord-Est - de aici plec la Suceava - îşi revine", a afirmat Tătaru.





Managerul Spitalului Județean Botoșani, suspendat din funcție





Amintim că în urmă cu câteva zile ministrul Sănătății a dispus suspendarea din funcţie a managerului Spitalului Județean de Urgență Botoșani, Livia Mihalache, din cauza „gravelor deficienţe de management”. În locul Liviei Mihalache a fost numit manager doctorul Radu Malancea.

„Având in vedere constatarea gravelor deficienţe de management de la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenta Mavromati Botoşani, începând de astăzi (vineri – n.r.), pe perioada stării de urgenţă, prin Ordin al ministrului Sănătăţii, se suspendă din funcţia de manager al SJUMBT dna dr Livia Mihalache”, a anunţat Centrul Judeţean de Comunicare Botoşani.

Totodată, a fost schimbat din funcție și directorul de la Direcţia de Sănătate Publică Botoșani.

"Domnului Teodor Ferariu îi încetează exercitarea cu caracter temporar pe funcția publică de conducere de director executiv al Direcției de Sănatate Publică Botoșani", a anunțat Centrul Județean de Comunicare Botoșani.

Medicul Monica Adascăliței a fost numit șef director executiv al Direcției de Sănătate Publică Botoșani.





Ministrul Sănătății dorește instituirea stării de alertă după data de 15 mai





Totodată, ministrul Nelu Tătaru a spus, joi, că actuala stare de urgenţă ar putea fi înlocuită, după 15 mai, cu o stare de alertă.



Acesta spune că o astfel de măsură este necesară pentru a permite autorităţilor să adopte restricţii, în cazul în care lucrurile nu merg în sensul dorit.



"Din punctul meu de vedere, trebuie să existe o stare administrativă care să ne permită, la un moment dat, să reintroducem nişte restricţii dacă lucrurile nu merg aşa cum vrem noi", a afirmat Tătaru.





Bilanțul îmbolnărilor cu COVID-19 în România





Potrivit ultimei raportări a Grupului de Comunicare Strategică, joi, pe teritoriul României sunt 12.240 de persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre acestea, 4.017 au fost declarate vindecate, dar alte 221 sunt internate în secțiile de Terapie Intensivă.

Totodată, autoritățile anunță decesul a 695 de români infectați cu noul coronavirus, majoritatea cu multiple comorbidități.