Coronavirus. Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, despre măsurarea temperaturii la accesul în magazine: 'Un minim triaj epidemiologic'

Măsurarea temperaturii la intrarea în instituții, clădiri de birouri sau supermarketuri continuă să creeze vâlvă în spațiul public. Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, explică necesitatea măsurării temperaturii la intrarea în spaţiile închise, o astfel de măsură fiind considerată "un minim triaj epidemiologic" în timpul epidemiei de Covid-19. El mai precizează că măsurarea temperaturii în special la accesul în marile magazine reprezintă o formă de protecţie pentru toţi clienţii, inclusiv pentru cei care ar putea avea peste 37,3 grade Celsius.





Tătaru: Triajul epidemiologic este o protecţie pentru fiecare dintre noi





După cum s-a anunțat încă de la anunțarea trecerii României în stare de alertă, în ziua de 15 mai, instituțiile și supermarketurile au obligația de a măsura temperatura celor care le calcă pragul. Așa cum deja se precizase, temperatura înregistrată nu trebuie să depășeasca 37,3 Celsius.

"În orice spaţiu închis trebuie să avem un control, că vrem sau nu vrem. Este bine pentru noi. Este un moment în care noi trebuie să gestionăm un minim triaj epidemiologic. Este un minim triaj. Noi o temperatură ne-o luăm şi acasă. Acea exprimare nefericită 'termoscanner'... Nu există. Este un termometru digital cu care noi luăm o temperatură. Are o marjă de eroare... Tocmai de aceea am dus-o la 37,3, dar se poate după un moment de două- cinci minute să reluăm această temperatură. Este o protecţie pentru fiecare dintre noi, inclusiv pentru cel care are temperatura mai mare de 37,3, pentru că singur sau cu ajutorul medicului de familie să îşi gestioneze acel moment ", a afirmat Tătaru.





Măsurarea temperaturii se face la intrarea în spațiile cu risc de transmitere a virusului SARS-COV 2

Această măsura a controlului epidemiologic a creat un val de confuzie între cetățeni. Foarte mulți dintre aceștia reclamă afișarea unei temperaturi anormale, cu oscilații semnificative. Ba mai mult, au apărut conspirații despre furtul datelor de identitate ale celui căruia I se i-a temperatura la intrare în instituții și supermarketuri.

În acest context, șeful Departamentului penru Situații de Urgență (DSU), doctorul Raed Arafat, a făcut, joi, mai multe precizări despre una din temele care crează vâlvă în spațiul public: măsurarea temperaturii la intrarea în magazine și instituții. Arafat îi liniștește pe cetățeni, menționând faptul că “termometrul digital nu înregistreaza date personale, nu implantează cipuri, nu face poze și nu ia CNP-ul”, ci este un instrument de prevenție a răspândirii noului coronavirus.

„Masurarea temperaturii la intrarea in spatiile publice inchise, magazine si in cladirile institutiilor publice sau ale operatorilor economici, o noua tema falsa de dezbinare si de minimalizare a efectelor si riscului virusului SARS-COV 2”, mai spune Arafat.

În contextul în care starea febrilă este cel mai comun simptom al infecției cu Covid-19, autoritățile au impus măsura controlului epidemiologic, mai precizează acesta, dând totodată și exemplu altor țări.

“În concluzie, dacă nu vrei să ți se măsoare temperatura este dreptul tău, dar nu mai intri în spațiul respectiv pentru că este dreptul comunității și a angajaților care lucrează în spațiul respectiv să se protejeze”, încheie Raed Arafat.





Bilanțul cazurilor de îmbolnăvire cu noul coronavirus în România





Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că de joi până vineri au fost depistate pozitiv cu coronavirus 127 de persoane. Este cel mai mic număr de contaminări raportat din 26 martie până în prezent. Astfel, numărul total al infectărilor a ajuns la 17.712. Bilanțul deceselor a ajuns la 1.166. Sunt 200 de pacienți la Terapie Intensivă. În schimb, 10.777 de români s-au vindecat. Aproape 9.000 de persoane sunt în carantină și alte peste 48.600 în izolare la domiciliu. În Diaspora, 3.067 de conaționali s-au infectat și 106 au decedat.