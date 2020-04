Minisistrul Sănătății, Nelu Tătaru, a mers, joi, al Suceava, focarul de coronavirus al României.

După demisia noii conduceri, de miercuri seară, situația din zonă risca să scape de sub control. Astfel că, joi doctorul militar col. Daniel Ionuţ Derioiu a preluat funcţia de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU).

Totodată, ministrul Sănătății a precizat că ‘noua conducere va comunica în stil militar.’

De asemenea, Tătaru a mai spus că vor fi testați medicii suceveni din linia întâi precum, precum și contacții acestora, precizând că în acest moment sunt internate 324 de persoane la unitatea medicală din oraș.

‘Vor fi testați cei din linia întâi, personalul medical, precum și contacții contacților, în ritmul în care avem un rezultat pozitiv’, a spus Tătaru.

Ministrul Sănătății a mai precizat că va avea o discuție și cu primarul Ion Lungu, după ce va fi testat negativ pentru coronavirus și va părăsi spitalul.

