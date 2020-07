CORONAVIRUS | Nelu Tătaru: Nu avem acum pericolul stării de urgență, dar ne putem gândi la o prelungire a stării de alertă (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat că, în acest moment, nu există pericolul revenirii la starea de urgență. Totuși, dat fiind numărul mare de cazuri de coronavirus din ultimele trei săptămâni, guvernanții pot lua în calcul prelungirea stării de alertă. Noi măsuri de relaxare, inclusiv redeschiderea restaurantelor, vor fi adoptate doar dacă evoluția epidemiologică va permite. Din nou, ministrul liberal a insistat ca oamenii să respecte recomandările, inclusiv cele priviind distanțarea socială.

Ministrul Sănătății a declarat vineri că, deși nu mai există acum pericolul instituirii stării de urgență, numărul mare de infectări cu SARS-CoV-2 poate determina Guvernul să prelungească starea de alertă. Aceasta a intrat în vigoare pe 15 mai și a mai fost prelungită o dată.

„Suntem la trei săptămâni de creștere constată a cazurilor de coronavirus. O parte din cei care și-au dat acordul pentru deschiderea unor agenți economici au respectat aceste măsuri. În măsura în care această evoluție ne va permite, vom merge în continuare cu relaxarea, am avut discuții în vederea redeschiderii restaurantelor. Dacă evoluția nu ne va permite, nu vom avea relaxări. Ne putem gândi și la o prelungire a stării de alertă. (...)

Institutul Național de Sănătate Publică face evaluări, recomandări. Apanajul stării de alertă este apanajul premierului, iar al stării de urgență al președintelui.

Nu avem pericolul stării de urgență în acest moment. Discutăm dacă este necesară prelungirea stării de alertă după 15 iulie”, a declarat Nelu Tătaru.

