CORONAVIRUS | Nelu Tătaru: Pregătim un proiect de lege pentru a clarifica toate condițiile de carantină și izolare (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a anunțat că în acest moment se lucrează la un proiect de lege care să clarifice toate condițiile de carantină și izolare. Asta după ce, recent, judecătorii Curții Constituționale au stabilit că sunt neconstituționale internarea și carantinarea emise doar prin ordin de ministru. Tătaru a precizat că internarea, carantinarea și izolarea sunt absolut necesare pentru a ține sub control epidemia de coronavirus. El a insistat că nu e vorba aici despre ce vrea Ministerul Sănătății sau Institutul Național de Sănătate Publică, ci de sănătatea noastră și a celor din jurul nostru. Dincolo de verdictul CCR, mai rămâne articolul din Codul Penal referitor la zădărnicirea combaterii bolilor, a ținut să amintească ministrul. Tătaru a mai declarat că, în ultimele trei săptămâni, România înregistrează un număr mare de noi infectări și sunt tot mai puține locuri pentru pacieții COVID-19 în secțiile de Terapie Intensivă. Situația poate fi ținută sub control și totul depinde de „spiritul nostru civic”.

Ministrul Nelu Tătaru a anunțat că, la ședința de Guvern de săptămâna viitoare, va fi promovat un proiect de lege care să clarifice toate condițiile de carantină și izolare. Proiectul va ține cont de hotărârea recentă a Curții Constituționale.

„Suntem la trei săptămâni de când a început o nouă creștere a numărului de cazuri, o nouă creștere a transmiterii în comunitate, odată cu cele trei etape de măsuri de relaxare, precum și după weekendurile prelungite. Dacă am recomandat și recomandăm în continuare păstrarea unor reguli, păstrarea unor principii, păstrarea distanțării fizice, am putut observa că aceste lucruri se respectă din ce în ce mai greu.

Astăzi s-a făcut o altă evaluare, în care am constatat că atât partea medicală, cât și partea de populație au în continuare acea tendință de a menține doar parțial aceste restricții. Avem un număr crescut de cazuri în ultima săptămână, avem un început de transferuri de pacienți din Terapie Intensivă din diferite spitale către alte spitale care locuri. Avem un număr scăzut de locuri în Terapiile Intensivă din București. Intervin cu aceleași recomandări. Putem gestiona acest număr de cazuri, dar haideți să menținem acele reguli de distanțare de fizică și aceleași recomandări.

Cu toții trebuie să gestionăm această situație. A fost 1 iulie, trebuiau să existe niște măsuri de relaxare, le-am amânat. Am avut discuții cu toți factorii decizionali cu toți agenții economici și cu toate asociațiile implicate.

Referitor la deciziile CCR și motivarea în care se specifică faptul că e nevoie de clarificări și o mai mare previzibilitate, țin să precizez că lucrăm în acest moment la un proiect de lege și avem acea rugăminte ca Parlamentul, opinia publică să se implice activ pentru a gestiona o situație pe care acum o controlăm.

Tot ce ține de carantină, de izolare la domiciliu rămân ca recomandări atât pentru populație, cât și pentru corpul medical. Avem un corp medical care deține controlul și evaluarea unor pacienți infectați cu COVID-19, dar interpretarea particulară sau personală a fiecăruia dintre noi a acestor decizii pot duce la efecte nedorite. Recomand corpului medical să informeze pacienții despre boală, carantină, izolare la domiciliu”, a explicat ministru liberal.

