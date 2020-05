CORONAVIRUS | Raed Arafat: Am evitat o situaţie dramatică, dar acum am ajuns în momentul în care ne batem joc de ce s-a făcut

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a declarat că a constatat un număr tot mai mare de persoane care fac „bășcălie” și iau în „batjocură și la mișto” pericolul reprezentat de epidemia de coronavirus. Acesta a insistat că dacă am fi trecut prin situația Italiei, acești oameni nu și-ar fi permis să mai trateze cu atâta lejeritate acest subiect și că, dacă am reușit să evităm o tragedie de proporții, asta nu înseamnă că pericolul COVID-19 nu planează încă asupra noastră. În opinia secretarului de stat, astfel de atitudini ne pot aduce în scenariul în care un al doilea val al epidemiei să fie mult mai greu de gestionat. România a trecut de la starea de urgență la starea de alertă, la mijlocul lunii mai. De luni, nerespectarea noilor reglementări este sancționată cu amenzi între 500 și 15.000 de lei.

Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul de Interne, s-a arătat dezamăgit de atitudinea unor români, după trecerea de la starea de urgență la starea de alertă. Acesta a avertizat că riscăm să pierdem tot ce am câștigat în lupta cu epidemia de coronavirus, dacă începem să ignorăm acest pericol și să-l tratăm în bătaie de joc.

„Haideţi să lăsăm prostiile care circulă pe reţelele sociale și în dezbaterile de batjocură. Dacă aveam situaţia pe care a avut-o Italia, am mai fi îndrăznit să spunem că se exagerează? Dacă am reușit să evităm o situaţie care este dramatică, acum am ajuns în momentul în care ne batem joc de ce s-a făcut. (...) Dacă ar veni un nou val, cred că nouă, autorităţilor, ne va fi mult mai greu să gestionăm situaţia, pentru că s-a implantat în conştientul unei părţi a populaţiei că a fost o cacealma”, a declarat Raed Arafat, pentru TVR.

Raed Arafat a mai acuzat faptul că există „grupuri organizate”, care fac „bășcălie” de măsurile de restricție pe care le-au impus autoritățile, în încercarea de a limita răspândirea acestui virus periculos.

Șeful DSU a povestit că a fost abordat de unele persoane, care i-au spus că nu sunt de acord să li se ia temperatura la intrarea în magazine. Lor, Arafat le-a transmis că este firesc și corect ca o persoană cu febră să nu fie lăsată să se plimbe prin magazin, ci să fie trimisă să consulte un medic. El a insistat, în acest context, că autoritățile nu colectează niciun fel de date.

Secretarul de stat a mai afirmat că autoritățile se pregătesc deja pentru izbucnirea unui al doilea val de îmbolnăviri, dar nu pot anticipa când anume va avea loc acesta.

Luni, președintele Klaus Iohannis a declarat că starea de urgență ar putea fi reintrodusă dacă ritmul de infectare și presiunea pe spitale „vor crește semnificativ”.

Raed Arafat, despre achizițiile publice din perioada stării de urgență și în timpul stării de alertă

Șeful DSU a mai susținut că remarcă interesul unora pentru verificarea achizițiilor făcute din bani publici în ultimele peste două luni.

A precizat că acum e nevoie de liniște dar, după ce trece pericolul, poate veni cine vrea să facă verificări. „Nimeni nu va fugi, suntem aici”, a subliniat el.

„Suntem întrebaţi pe ce bază am distribuit materialele. În capul celui care lucrează, fiecare astfel de întrebare poate echivala cu o acuzație. Ca să răspundem la aceste întrebări, pierdem oameni, energie şi voinţă să mai facem ceva la limită, pentru că noi am lucrat la limită în perioada asta. Avem nevoie de linişte și de timp, iar apoi e normal să vină cine vrea, să facă ce controale vrea”, a declarat Raed Arafat, pentru TVR.