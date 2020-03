Fostul președinte Traian Băsescu este de părere că autoritățile române au gestionat greșit de la început situația privind răspândirea noului coronavirus pe teritoriul țării noastre și pledează pentru instituirea, cât mai curând, a stării de urgență.

Întrebat, în cadrul emisiunii ”Talk B1”, cum vede gesionarea situației, europarlamentarul PMP a răspuns: ”A fost fundamental greșit începută din capul locului. În primele săptămâni, am privit cu lejeritate venirea avioanelor din Italia fară să fie luată nicio măsură. Ne-am trezit cam târziu.

În astfel de situații, trebuia pusă în aplicare Ordonanța 1/1999 prin care președintele poate institui starea de urgență. Numai în stare de urgență poți să afectezi drepturile fundamentale. Introducerea în carantină, în izolare, reprezintă elemente de încălcare gravă a drepturilor fundamentale.

În momentul de față, acea celulă de la Ministerul de Interne este în afara legii în relația cu cetățenii”.

Totodată, fostul șef al statului atrage atenția asupra faptului că în mediul rural măsura izolării la domiciliu a persoanelor suspecte de infectarea cu COVID-19, nu poate funcționa în mod eficient.

”Pe de altă parte, este absolut hazlie speranța ca funcționează în mediul rural starea de izolare. Trebuia o stare de carnatină largă pentru toți care veneau inclusiv din zonele galbene

În prevenirea unei crize legate de o epidemie, obligația este să previi. Este chestiunea zero.

Noi, la ora asta am lăsat izolarea în mediul rural, am lăsat și mall-urile deschise și nu știu de ce. Mall-urile sunt un loc în care se va transmite virusul foarte ușor. S-au făcut foarte multe greșeli și vom vedea acest lucru în circa o lună”, a mai spus Traian Băsescu.

Autoritățile române au anunțat, joi dimineață, încă un caz de contaminare cu noul coronavirus. Este vorba despre o femeie, în vârstă de 20 de ani, din București. Aceasta este contact direct cu un prieten șofer al pacientului internat la Spitalul „Dimitrie Gerota” din Capitală.

Astfel, bilanțul îmbolnăvirulor din țara noastră ajunge la 48.

Aceasta devine astfel al șaptelea pacient care este cotaminat de fostul ofițer MAI care a mințit în legătură cu călătoria sa în Israel, acolo de unde cel mai probabil a luat virusul.

