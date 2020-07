CORONAVIRUS | Traian Băsescu: Tabloul poate fi foarte negru. Trebuie trecut la faza la care fiecare e responsabil de sănătatea lui (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, pentru B1 TV, că situația în România poate deveni sumbră din cauza evoluției epidemiei de coronavirus. În opinia sa, autoritățile au greșit fundamental atunci când au început să „emită ordine lătrate”, în loc să poarte un dialog prietenos. Populația s-a supărat. Europarlamentarul PMP nu e optimist că încrederea mai poate fi refăcută și susține că fiecare ar trebui să fie responsabil de sănătatea lui: să poarte masca de protecție și să evite zonele aglomerate. Cât despre decizia Curții Constituționale legată de carantină și izolare, fostul șef de stat consideră că aceasta a fost interpretată forțat. Contrar opiniei generale, Băsescu susține că în România nu există un vid legislativ la acest capitol.

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că pacienții COVID-19 au început să fie externați la cerere, iar centrele de carantină să se golească, pentru că decizia Curții Constituționale a fost interpretată forțat. El a insistat că în România nu există un vid legislativ în ceea ce privește carantinarea și izolarea: „e vid de oameni care știu carte, care citesc”.

„După părerea mea, aici e o interpretare forțată a deciziei CCR, iar aici nu putem decât să aplicăm legile statului. Codul Penal spune ce se întâmplă când un om care știe că e bonav se duce în societate și răspândește boala: merge în pușcărie. Iar cei care se întorc mai bolnavi, am înțeles că unii au și decedat, au făcut-o pe riscul lor. Dar cei care au îmbolnăvit pe alții știind că au plecat asimptomatici, dar purtători de virus și au îmbolnvăit pe alții, pentru ei avem articolul 352 din Codul Penal.

Cred că povestea cu CCE e, repet, o falsă interpretare. CCR nici n-a sugerat, nici n-a spus ”puneți-i în libertate”. Atât timp cât exista un pachet de legi întreg care reglementa problema carantinei și nicidecum Hotărârea de Guvern”, a declarat fostul președinte, pentru B1 TV.

