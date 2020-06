CORONVIRUS | Ludovic Orban, îngrijorat de încălcarea regulilor pe plaje și terase: Evoluția din ultimele 10 zile ne face să fim foarte precauți (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban s-a arătat îngrijorat de faptul că pe multe plaje și în multe terase nu se mai respectă aproape deloc regulile menite să prevină răspândirea coronavirului. Acesta a precizat că, miercuri, va avea o discuție cu reprezentanții tuturor instituțiilor de control, pentru a le transmite un mesaj ferm de mobilizare. Acestea trebuie să fie în teren, să se asigure că regulile de prevenire a COVID-19 sunt respectate. Cât despre eventuale noi măsuri de relaxare, acestea vor fi luate doar după consultarea cu specialiștii. Dată fiind evoluția epidemiei de coronavirus din ultimele zece zile, însă, autoritățile sunt prudente.

Premierul Ludovic Orban s-a arătat reținut, luni, întrebat despre o eventuală redeschidere a restaurantelor începând din 1 iulie. Acesta a precizat că numărul în creștere a cazurilor noi de coronavirus, înregistrat în ultimele zece zile, determină autoritățile să fie foarte precaute. O decizie va fi luată după discuțiile cu specialiștii.

„Miercuri voi convoca toți miniștrii și toate instituțiile cu atribuții de control, de la Ministerul de Interne - Poliție și Jandarmerie - până la MInisterul Sănătății, cu DSP-urile, ANPC și ANSVSA, pentru a face o analiză a planurilor de măsuri pentru a asigura respectarea regulilor.

S-a văzut clar că în foarte multe locuri nu sunt respectate regulile și e risc de transmitere a virusului crescut din cauza asta. Și pe plajă, dacă la înseput așezarea a fost în regulă, apoi lucrurile s-au schimbat. Înțeleg că e aglomerație, dar trebui respectate regulile. Și la terase la fel. M-au îngrijorat, vă spus sincer, am văzut imagini în care aproape nu se mai respectau regulile. Miercuri voi da un semnal de moblizare la maxim a instituțiilor, care nu are alt scop de cât sănătatea cetățenilor.

Orice măsură de relaxare va fi analizatăîn structruile de specialiști. Dacă vom lua noi măsuri, le vom anunța public. Evoluția în ultimele zece zile e una care ne face să fim foarte precauți în măsuri ulterioare de relaxare.

Planul de relaxare pe care l-am pus la punct cu specialiștii e unul în etape, din 15 în 15 zile, și e necesară o evaluare înainte de a adopta noi măsuri”, a declarat, luni, premierul Ludovic Orban.

