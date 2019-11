Tensiuni în USR după eșecul lui Dan Barna la alegeri. Cosette Chichirău: ”Ar putea veni niște oameni proaspeți în fruntea partidului. Neasumarea guvernării a fost o greșeală” (VIDEO)

Scandal în USR, după ce Dan Barna a ratat prezența în turul doi. Mai multi lideri au început deja să îl critice pe șeful formațiunii si i-au reproşat candidatului la alegerile prezidenţiale „atitudinea îndărătnică", dar şi aroganţa. Motive care au dus, în opinia acestora, la eşecul în scrutinul prezidenţial. Liderul USR Iași, Cosette Chichirău, a enumerat erorile strategice care au făcut ca Dan Barna să nu se califice în actul final al scrutinului prezidențial.

Într-o intervenție telefonică pentru B1 TV, Cosette Chichirău, a declarat că ”ar putea veni niște oameni proaspeți în fruntea USR, care să ridice partidul”.

„Organizarea alegerilor interne înainte de această campanie a fost o eroare evidentă: noi am reclamat-o atât în iulie, cât și în august. Asta nu e doar despre demobilizarea USR pentru că USR a tras pentru Dan Barna, dar a dat în exterior un mesaj prost. Nu poți să forțezi mai întâi să fii desemnat prezidențiabil și apoi să fii desemnat și președinte de partid. Nu este normal, nu se face așa ceva în niciun partid din România și în nicio țară nu se întâmplă asta. Asta e o eroare care l-a costat pentru că oamenii simt slăbiciunea în această mișcare.

Dan Barna nu s-a referit deloc la Klaus Iohannis, nu l-a criticat, nu a spus ce ar îmbunătăți, nu a spus cu ce ar fi el mai bun decât Klaus Iohannis. Eu cred că neasumarea guvernării a fost o greșeală mai ales în campania electorală. Klaus Iohannis a punctat, PNL a punctat și noi am rămas în urmă. USR este partidul care nu și-a asumat guvernarea într-o perioadă de criză. Afirmația lui Dan Barna care a spus că ieșirea din criză a României nu este mandatul USR a fost distrugătoare. Pe mine m-a atins la nodul cel mai personal. (...)

Nu puteai critica în partid înainte de alegeri. M-am abținut. USR este într-o poziție precară din cauza acestui rezultat. Ar putea veni niște oameni proaspeți în fruntea USR, care să ridice partidul. Avem oameni mai buni la șefia USR”, a declarat Cosette Chichirău, cea care a fost principala contracandidată a lui Barna la alegerile pentru conducerea USR.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.