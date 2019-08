Cosette Chichirău: USR este pregătit să guverneze. Alegerile anticipate sunt necesare / Deputatul propune un calendar și câteva nume de miniștri

Deputatul Cosette Chichirău, contracandidata lui Dan Barna la șefia USR, a declarat, vineri, că Uniunea este „pregătită să guverneze”, pentru că aceasta este „misiunea” pe care și-a asumat-o la alegerile generale din 2016.



„USR este pregătit să guverneze. Este misiunea pe care ne-am asumat-o în 2016, când am candidat la alegerile parlamentare, și pentru care am muncit mult, în toată țara, timp de 3 ani.

Avem miniștri excelenți, care își pot asuma de mâine mandatul de a repara după PSD și de a construi țara pe care ne-o dorim. Stelian Ion la Justiție, Adrian Wiener la Sănătate, Nicu Ștefănuță la Externe, Mihai Goțiu la Mediu, Cristian Seidler la Muncă - sunt doar câteva exemple de oameni puternici și competenți din echipa USR”, a scris Chichirău pe pagina sa de Facebook.



Deputatul reclamă că, „din păcate”, pentru un nou Guvern ar fi nevoie de susținerea lui Victor Ponta și Călin Popescu-Tăriceanu, astfel că „alegerile anticipate sunt necesare”. Cosette Chichirău propune și un calendar în acest sens.



„Am obținut, în 2016, 9% din voturile românilor. Avem astăzi în Parlament doar 40 dintr-un total de 465 de parlamentari. Este prea puțin pentru a construi un nucleu al unei majorități parlamentare. Și chiar dacă am intra într-o coaliție cu alte partide, cu greu am forma o majoritate. Din păcate, tot la mâna unora ca Victor Ponta și Călin Popescu Tăriceanu am ajunge pentru trecerea Guvernului. Iar un Executiv susținut cu condiții și probabil șantajat de vechii sforari ai politicii românești nu va fi nici puternic, nici eficient.



De aceea, alegerile anticipate sunt necesare.



Singurul calendar credibil este următorul:



- în septembrie, trecem moțiunea de cenzură și guvernul Dăncilă pleacă acasă



- în următoarele 60 de zile, un nou guvern nu poate fi învestit (nu există suficienți actori politici curați și credibili pentru a forma o majoritate)



- în 90 de zile, pot fi organizate alegerile anticipate (strângerea de semnături, precampania și campania durează cam 90 de zile)



La sfârșitul lui februarie sau începutul lui martie, organizăm alegerile parlamentare. Avem o fereastră foarte îngustă de timp înainte de locale. Această fereastră trebuie folosită”, a adăugat Chichirău.



Demnitarul susține că, pentru că este „nevoie” de un Guvern de tranziție până la alegerile anticipate, USR „își asumă responsabilitatea de a verifica oamenii propuși” pentru formarea noului cabinet.



„Avem nevoie de un guvern de tranziție până la anticipate. USR își asumă responsabilitatea de a verifica oamenii propuși pentru acest guvern. În funcție de persoanele propuse de alte partide, vom lua o decizie despre participarea noastră, o decizie dezbătută și asumată de Comitetul Politic al USR.



Avem liderii necesari pentru a prelua guvernarea. Avem principiile și valorile de care România are nevoie. Și avem curajul să facem acest pas mare înainte”, a conchis deputatul USR Cosette Chichirău.