Cosette Chichirău: E nevoie de o soluție națională de unificare a dreptei pentru locale. Dacă noi venim cu un candidat și PNL vine cu un candidat, PSD va câștiga peste tot (VIDEO)

Cosette Chichirău, liderul USR Iași, s-a arătat dezamăgită de rezultatul obținut de Dan Barna la prezidențiale.

Într-o intervenție pentru B1 TV, aceasta a insistat, însă, că e nevoie de o redresare a USR și de unificarea partidelor de dreapta la nivel național, astfel încât, la anul, primăriile să nu mai fie câștigate iar de PSD.

„Eu am propus idei și strategii concrete despre cum să cheltuim bugetul, cum să organizăm partidul la bază, ce fel de idei să avansăm. Nu am criticat persoane, am propus lucruri.

Acum rezultatul e dezamăgitor, dar trebuie să ne redresăm pentru că miza sunt localele. Avem orașe mari de câștigat: Iași, București, Constanța, plus ce se poate câștiga în Ardeal. Nu am o analiză clară acolo, că mă interesează mai mult Moldova. Trebuie să câștigăm aceste alegeri, nu putem lăsa aceste orașe la PSD în continuare

Ne trebuie o soluție de unificare a dreptei. Dacă noi venim cu un candidat și PNL vine cu un candidat, PSD va câștiga peste tot. Azi e nevoie de o soluție națională de unificare a dreptei pentru locale”, a declarat Cosette Chichirău, pentru B1 TV.