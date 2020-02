Costel Alexe: „Dacă localele vor fi într-un singur tur, suntem obligați să luăm în calcul varianta alianțelor, pentru a scăpa România de tot ce înseamnă PSD” / Ce spune șeful PNL Iași despre Mihai Chirica (VIDEO)

Dacă alegerile locale se vor desfășura într-un singur tur, PNL este obligat să ia în calcul valianța alianțelor, „pentru a scăpa România de tot ce înseamnă PSD”, a afirmat Costel Alexe, ministrul demis al Mediului și șeful filialei liberale din Iași, joi, în direct pe B1 TV.

„Nu e vorba doar de București, că și la București, și la Constanța, și la Galați, și la Iași, și în multe alte orașe din România încă de anul trecut am spus că, dacă alegerile locale vor fi într-un singur tur de scrutin, suntem obligați să luăm în calcul varianta alianțelor naționale sau, dacă nu va fi posibil naționale, la nivel local, pentru a scăpa România de tot ce înseamnă PSD. Pentru că, pentru România, încă patru ani, din 2020 până în 2024, cu administrații social-democrate, care nu că stagnează aceste orașe, ci că le duc în regres, cu singuranță nu putem să vorbim despre dezvoltare. Același lucru a fost declarat și la finalul anului trecut, și în acest an, și este și declarația premierului României, care a spus că alianțele electorale pentru alegerile locale sunt posibile”, a afirmat Costel Alexe, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

Întrebat despre posibilitatea ca Mihai Chirica, actual primar al Iașiului, să fie cooptat de PNL pe fondul apropierii de alegerile locale, Costel Alexe a răspuns: „În momentul de față nu este nicio discuție directă sau indirectă cu primarul municipiului Iași să vină la noi. Astăzi, PNL, în momentul în care vorbim noi, este cu o cercetare în teren, în municipiul Iași, în vederea stabilirii candidaților și, evident, a-i măsura pe cei care și-au anunțat intenția pentru alegerile din iunie din acest an. Cu siguranță, cel care va candida din partea PNL va fi un liberal, dar acest lucru îl va stabili Biroul Național, după ce vom avea rezultatele cercetării.

În momentul de față este o temă falsă, nu e de actualitate. S-a tot vorbit de ea, în ultimii doi ani de zile. De fiecare dată aproape cu aceeași intensitate. În momentul de față, pentru PNL prioritate este să ajungem din nou la electorat, să avem în Parlament niște oameni care sunt de bună credință, care să-și respecte angajamentele față de cetățeni și suntem în pregătirea alegerilor locale la nivel național, astfel încât să dăm administrații mult mai competente orașelor, municipiilor și mai ales județelor din România”.

