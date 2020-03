Costel Alexe, ministrul Mediului, susține că autoritățile române au descoperit, în Maramureș, la Ocolul Silvic Sighet, „poate cea mai mare tăiere ilegală” de copaci din ultimii cinci ani. „Pe o suprafață de 340 de hectare, în adâncul pădurii, au fost furați 100.000 de metri cubi” din fondul forestier până în 2012, explică demnitarul.

„În aceste zile, mai ales în weekend, duminică, am avut o vizită de lucru în județul Maramureș. Așa cum am declarat și la audieri, județul Maramureș, în 2018, a fost județul cu cele mai mari tăieri ilegale din România - 110.000 de metri cubi au fost identificați de colegii de la gărzile forestiere, cine știe ce cantitate nu a fost descoperită, și aș vrea să vă spun că în Maramureș, la Ocolul Sighet, a fost descoperită poate cea mai mare tăiere ilegală din România în ultimii cinci ani. Pe o suprafață de 340 de hectare, în adâncul pădurii, au fost furați 100.000 de metri cubi. O pădure rasă de pe 340 de hectare, cu un prejudiciu adus statului român de peste 12 milioane de lei și cu și mai mari prejudicii aduse naturii și, evident, mediului înconjurător”, a afirmat Costel Alexe, miercuri.

