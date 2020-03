Costel Alexe, ministrul interimar al Mediului, a explicat că nivelul record de poluare înregistrat în Capitală, duminică noapte și luni dimineață, este rezultatul unui cumul de factori, printre care „arderile necontrolate din București și județul Ilfov” sau eventuale activități industriale.

„Aș vrea să vă spun că, în momentul de față, am avut acest episod de poluare ca urmare a unui cumul de factori. În primul rând, arderile necontrolate din București și județul Ilfov. Au fost sesizări la 112, am avut în această dimineață discuții cu cei de la ISU, care, din informațiile pe care le avem, în afară de incendiul semnalat la ora 12:00 noaptea de la Gara de Nord și a sesizărilor primite cu arderile de vegetație sau cauciucuri, sau toate celelalte gunoaie care au fost în restul serii, au ajuns să avem aceste condiții de calm atmosferic și, evident, cu viteze reduse ale vântului, de sub 7 km/h. Din acest motiv, având și aceste valori ridicate. Aceste creșteri au început aseară, în jurul orei 21:00, cu vârful în jurul orei 3:00, 4:00 dimineață și, evident, scăzând către primele ore ale zilei. Astăzi, spunând încă o dată și aș vrea să subliniez, având valori de intrare în normalitate privind calitatea aerului din București, evident încă cu depășiri pe PM10 și ceilalți factori poluanți”, a declarat Costel Alexe, luni dimineață.

Costel Alexe a exlicat că, în prezent, „avem condiții de intrare în normalitate în ceea ce privește poluarea aerului în București”.

„Aș vrea să vă spun că vârful de poluare, inclusiv la stațiile din rețeaua națională de monitorizare a calității aerului, au avut depășiri de până la opt ori pe PM10. De asemenea, dacă coroborăm cu emisiile de pe N02, oxizii de azot, avem depășiri foarte mari. La Stația B1 - Lacul Morii, stația B3 - Mihai Bravu sau B6 - Cercul Militar, am avut aceste depășiri, care în momentul de față, vreau să vă spun că, acum, avem condiții de intrare în normalitate în ceea ce privește poluarea aerului în București. O spun și stațiile din rețeaua națională de monitorizare a calității aerului și o spune și rețeaua de senzori independenți, care este astăzi în Municipiul București”, a declarat Costel Alexe, ministrul interimar al Mediului.

Demnitarul a mai subliniat că „nu ar trebui să creadă cineva că am avut acest episod de poluare doar din cauza arderilor necontrolate din jurul Bucureștiului. Avem și noi suspiciuni de activități industriale, care se desfășoară în județul Ilfov sau în București, mai ales noaptea, care dau în atmosferă cantități ridicate de poluanți. În momentul de față, avem în cadrul județului Ilfov 46 de firme autorizate și în Municipiul București 69 autorizate, care au acest proces de ardere. Aș vrea să vă spun că la capitolul măsuri, în această dimineață, împreună cu doamna Gătej, comisarul general al Gărzii de Mediu, am stabilit că până la finalul săptămânii vom controla toate sursele de poluare, toate sursele de ardere de pe raza Bucureștiului și a Ilfovului, pentru a vedea dacă toți acești operatori dețin echipamente pentru monitorizarea și măsurarea continuă a emisiilor de poluanți din ardere”.

