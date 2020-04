Costel Alexe, ministrul Mediului, a denunțat o amplă campanie de fake news prin care se încearcă, pe rețele sociale sau în alte medii, să se inducă populației ideea „că se taie pădurile României și sunt trimise la export în țări din Europa sau în alte părți”.



„După atâta campanie de fake news, la o stare de dezinformare publică în care orice camion, care transportă legal material lemnos în țara noastră este considerat ilegal. Simpla existență a transporturilor de masă lemnoasă este dovada jafului din pădurile României, fără nici cea mai mică dovadă ca cei care promovează astfel de informații să aibă certitudinea sau informația, sau dovada că acolo s-a produs o ilegalitate. Orice explicație, informație oferită de Ministerul Mediului, de autoritățile publice centrale nu este veridică și, evident, este considerată o protejare a cadrului mafiot din țara noastră. Orice transport de buștean, care are loc pe căile ferate ale României, este dovada clară a prăduirii pădurilor României și, evident, exporturilor către străini. Implicit, din păcate, oricare dintre noi, cei din Minister sau cei de acasă, din întreaga Românie, care sunt angajați, fie în exploatare, fie în transport, fie în industria mobilei, în această perioadă sunt considerați și ei hoți. Haideți să vedem o bună parte a acestor cazuri, care din nefericire au fost rostogolite, alimentate, finanțate cu zeci de mii de euro în această amplă de promovare a fake news-ului în România”, a afirmat Costel Alexe, ministrul Mediului, marți, într-o conferință de presă.



Demnitarul a subliniat că, în 2020, „niciun tren cu buștean nu a plecat din România”.

„Aș vrea să îi asigur pe toți cei de acasă că sunt și voi rămâne un om de bună credință, că voi face tot ce îmi stă în putință să respectăm cadrul legal și, evident, să protejăm pădurile României. Toate aceste imagini, pe care le-ați văzut acum și care sunt promovate în spațiul public, pe rețelele sociale, în ultima lună, sunt doar niște manipulări. Aș vrea să vă spun foarte clar. Niciun tren, niciun tren cu material lemnos, buștean, nu a plecat din România către țări din Europa sau din alte părți. Avem aici adresa semnată de către cei de la Ministerul Transporturilor, prin care ne informează că, în 2020, niciun tren cu buștean nu a fost exportat din țara noastră, către vreo altă țară din Europa, nici pe calea ferată și, evident, nici în punctele de descărcare de la Giurgiu, Galați sau Constanța. Niciun tren cu buștean nu a plecat, în 2020, din România”, susține Costel Alexe.

