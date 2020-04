Ministrul Mediului a declarat că era previzibilă condamnarea României de către Curtea de Justiție a UE pentru poluarea din București, dat fiind că până acum Primăria Generală nu s-a preocupat să aibă un plan privind mediul și calitatea aerului. Costel Alexe a deplâns faptul că o țară întreagă a ajuns să fie condamnată din cauza unei „administrații locale iresponsabile”. A spus, în schimb, că nu există sancțiunii pentru cetățenii români. Ministrul liberal a vorbit apoi despre Pactul Ecologic European, pe care îl susține și România.

Ministrul Mediului, Costel Alexe, a declarat că toată țara a ajuns să fie condamnată pe tema poluării din cauza Primăriei București care, ani întregi, nu a reușit să vină cu un plan privind calitatea aerului.

„România a fost condamnată la Curtea Europeană de Justiţie după ce Primăria Municipiului Bucureşti nu a reuşit să reducă poluarea cu PM10. O ţară întreagă este condamnată din cauza unei administraţii locale iresponsabile. Comisia a fost răbdătoare cu noi şi a aşteptat câţiva ani ca Primăria Municipiului Bucureşti să adopte un plan de reducere a poluării cu PM10. După aceea, Primăria nu a fost capabilă să adopte măsurile asumate. Deocamdată, condamnarea nu prevede sancţiuni”, a spus Costel Alexe, într-o conferință de presă.

Alexe a acuzat apoi Primăria condusă de Gabriel Firea că nici după ce a venit cu un plan nu a fost în stare să adopte măsurile asumate: „Din păcate, măsurile implementate până la momentul sesizării Curţii, nu au dus la nicio îmbunătăţire a situaţiei din Bucureşti, aceasta fiind una dintre concluziile Curţii Europene de Justiţie”.

În trecut, Firea a acuzat că poluatorii sunt ținuți la secret și a solicitat ca problema să fie discutată în Consilul Suprem de Apărare a Țării: „Nu poate să existe un poluator care ori este ținut la secret, ori să nu-l idenficăm. Ambele variante fiind la fel de grave. Am văzut că tentaţia este aceea ca instituţia principală responsabilă din ţară cu protecţia mediului, şi anume Ministerul Mediului, încearcă să dea vină pe alte instituţii. E şi aceasta o politică, dar nu cred că rezolvă nimic”.

La începutul lunii martie, Primăria Capitalei și primăriile de sector au fost amendate cu 75.000 lei de către comisarii Gărzii de Mediu.

De asemenea, ministrul s-a referit acum, din nou, la preocuparea României față de mediu și la importanța aplicării Pactului Ecologic European: „Ne declarăm în favoarea unui răspuns ecologic în fața provocărilor economice din întreaga Europă. Ne dorim ca Pactul Ecologic European să rămână în centrul planului de redresare economică după COVID-19. E cea mai bună strategie de creștere pentru fiecare stat european și pentru fiecare cetățean al planetei. E și instrumentul prin care pot fi mobilizate resurse finanțare importante pentru stimularea economiilor și crearea de noi locuri de muncă. Pactul Ecologic European propune un model economic sigur și durabil, utilizarea mai eficientă a resurselor, printr-un grad mai mare de reciclare, locuri de muncă și consolidarea rezilienței noastre față de riscurile majore de sănătate. Vom direcționa din fondurile UE sume importante către investiții durabile, care să sprijine tranziția la o economie circulară neutră in punct de vedere climatic”.

