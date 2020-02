Costel Alexe (PNL): Sunt convins că PSD va accepta că alegerile anticipate sunt cea mai bună soluție pentru întreaga clasă politică românească (VIDEO)

Costel Alexe, ministrul demis al Mediului, este „convins” că PSD va „achiesa că este mai bine pentru întreaga clasă politică românească” să fie declanșate alegerile anticipate.

„PNL și-a dorit și își dorește în continuare să conducă România, evident să guvernăm, așa cum am făcut în aceste trei luni, în care ne-am asumat această guvernare și am corectat derapajele și tot ceea ce a greșit PSD în ultimii trei ani. Același lucru ni-l propunem și pentru perioada următoare. Singura piedică pe care o avem, în momentul de față, este faptul că, în Parlament, avem din păcate, guvern minoritar fiind, o susținere de circa 20%. Nu putem să guvernăm România, nu putem să ne impunem planul de guvernare, atât timp cât în Parlament avem o majoritate toxică, care evident este rezultatul magic al pixului lui Liviu Dragnea din 2016, cu un PSD foarte puternic. Un PSD foarte puternic în continuare, care are un număr mare de parlamentari în Cameră și în Senat, deși de ani buni de zile nu mai are susținerea publică a societății românești. Evident, ceea ce ne dorim astăzi, este ca Parlamentul să aibă o garnitură mult mai bună de parlamentari, care să sprijine Executivul României”, a declarat Costel Alexe, joi, în direct pe B1 TV, în emisiunea moderată Tudor Mușat.

Referitor la faptul că PSD ar putea întârzia procedurile astfel încât să boicoteze declanșarea alegerilor anticipate, Costel Alexe a afirmat: „De acord. Dacă vor, pot, numai că și în mai 2019, și în noiembrie 2019 au decontat, evident, acești ani de guvernare în care au adus mai mult haos în România decât bunăstare. Nu cred că își vor permite și își vor asuma ca, în perioada următoare, să blocheze această dorință legitimă a poporului român să ajungem la anticipate. Sunt convins că vor achiesa că este mai bine pentru întreaga clasă politică românească să ajungem din nou la electorat și electoratul, suveran fiind, să decidă cum este mai bine pentru România”.