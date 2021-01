Costel Barbu: Filiala PNL Teleorman rămâne aproape de Ludovic Orban. Este obligația noastră, a tuturor liberalilor, să continuăm alături de el proiectul liberal de reformare și modernizare a României

Filiala PNL Teleorman rămâne aproape de Ludovic Orban, cel care a dus formațiunea acolo unde îi este locul, la guvernare, a declarat deputatul Costel Barbu, secretarul general adjunct al partidului, care spune despre președintele liberalilor că, „în cea mai neagră și tensionată perioadă din istoria postdecembristă a României, și-a asumat responsabilitatea de a guverna o țară care se confrunta cu o pandemie inimaginabilă, ce a pus la grea încercare atât populația cât și mediul de afaceri, reușind împreună cu echipa sa performanțe remarcabile, atât în domeniul sănătății cât și economic”.

„Principalul obiectiv al PNL este să asigure, prin majoritatea pe care o are în coaliția de dreapta, o guvernare responsabilă, profesionistă și aplicată pe nevoile reale ale României și economiei naționale. Ludovic Orban rămâne Prim Ministrul care, în cea mai neagră și tensionată perioadă din istoria postdecembristă a României, și-a asumat responsabilitatea de a guverna o țară care se confrunta cu o pandemie inimaginabilă, ce a pus la grea încercare atât populația cât și mediul de afaceri, reușind împreună cu echipa sa performanțe remarcabile, atât în domeniul sănătății cât și economic”, a scris Costel Barbu, marți, pe Facebook.

Deputatul liberal a explicat că „Ludovic Orban este președintele ales de Congres, care a preluat, în 2017 un PNL aflat în opoziție și l-a dus, în 2020, după o muncă incredibilă, înlăturând obstacol după obstacol, la guvernare, asigurându-i un mandat de 4 ani în care să-și consolideze poziția și să arate, prin aceeași eleganță și maturitate din ultimii 4 ani, că este partidul care poate onora încrederea pe care i-au dat-o românii în decembrie 2020”.

„Este obligația noastră, a tuturor liberalilor, să continuăm, alături de președintele PNL, Ludovic Orban, susținîndu-l cu toată hotărârea, proiectul liberal de reformare și modernizare a României. Alături de Ludovic Orban, am simțit intensitatea fiecărei zile în care am mai câștigat o luptă cu boala ce acapara România, în care am ajutat antreprenorii să își salveze afacerile, în care am adus, prin proiectele deblocate, o rază de speranță în viața românilor și le-am redat încrederea în politica liberală”, a adăugat Costel Barbu.

Filiala PNL Teleorman rămâne alături de Ludovic Orban, spune Costel Barbu.

„Filiala PNL Teleorman rămâne aproape de Ludovic Orban, cel care a dus partidul acolo unde îi este locul, la guvernare, și suntem loiali Partidului Național Liberal. Orice neînțelegere se poate rezolva prin dialog, prin comunicare sinceră, în interiorul partidului. Trăim vremuri grele, în care avem nevoie de unitate și de solidaritate!”, a conchis deputatul PNL Costel Barbu.