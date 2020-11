Costel Mihai (PMP) a renunțat la pensia specială și îi provoacă pe parlamentarii de Brașov să facă același gest: „Am făcut un gest concret pentru acest lucru, renunțând la acest beneficiu, printr-o declarație notarială”

Președintele PMP Brașov, fost viceprimar în municipiu și actual candidat la Senat, a renunțat la pensia specială și îi provoacă la același gest și pe alți parlamentari de Brașov, care în ultimele zile s-au arătat împotriva pensiilor speciale pentru politicieni și au anunțat că vor demisiona din funcție înainte de finalizarea mandatului. „Am spus-o și o să o mai spun, nu este normal ca dacă ai avut un mandat de viceprimar sau un mandat de alt tip, dintr-o funcție publică, să beneficiezi de 2.000 de lei în plus neimpozabil, la pensie”, a declarat Costel Mihai.

„Am spus-o și o să o mai spun, nu este normal ca dacă ai avut un mandat de viceprimar sau un mandat de alt tip, dintr-o funcție politică, să beneficiezi de 2000 de lei în plus neimpozabil, la pensie. Este inechitabil față de cei care au muncit o viață și care au pensii mai mici de 1.300 de lei, așa cum este și mama mea – a cărei decizie de ieşire la pensie a venit în acest an. De aceea, nu doar că susţin eliminarea pensiilor speciale pentru politicieni, însă deja am făcut un gest concret pentru acest lucru, renunţând la acest beneficiu, printr-o declarație notarială. Lansez o astfel de provocare către toți acei parlamentari care s-au arătat în ultimele zile împotriva pensiilor speciale și au spus că vor renunța la mandate: să meargă și să facă un demers similar, în fața unui notar public, indiferent ce se va întâmpla cu legea, pe viitor. Au nevoie doar de copii după actele de identitate şi 10 minute. Ar însemna că, într-adevăr sunt sinceri şi nu au căzut pradă unui populism ieftin înainte de alegeri”, a declarat Costel Mihai, președintele PMP Brașov, potrivit Brașov Metropolitan.

Astfel, Costel Mihai, candidat la Senatul României, a lansat provocarea renunţării la pensia specială, prin declaraţie notarială, direct spre liberalul Gabriel Andronache, cel care se află, în prezent, la cel de al patrulea mandat în Parlament.

„Am transmis ferm această propunere de pact, dar nici până acum nu am primit vreun răspuns ferm. Cert este că această solicitare a PMP a stârnit un val de populism și ipocrizie din partea parlamentarilor USR PLUS, PSD și ulterior și PNL, care au venit să anunțe că vor demisiona din funcții, tocmai pentru a nu finaliza mandatul și a nu beneficia astfel de pensia specială conform legii. Vin și atrag atenția din nou, că această decizie nu rezolvă problema pensiilor speciale pentru politicieni, pentru că cei care deja au aut un mandat sau care vor avea pe viitor vor beneficia. În schimb, proiectul de lege depus de PMP, care elimină aceste pensii speciale – proiect trecut deja de Senat, a fost depus deja și la Camera Deputaților, pe 24 noiembrie. Dacă vor să renunțe la mandate, acești politicieni o pot face, eventual fără surle și trâmbițe, fără cinism și ipocrizie. Însă înainte pot să voteze pentru acest proiect, dacă într-adevăr le pasă de această temă”, a mai spus Costel Mihai.