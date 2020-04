COVID-19. Ministrul de Interne, Marcel Vela, clarificări pentru șoferii de pe mijloacele de transport mai mari de 2,4 tone / Traficul de la Nădlac II, reorientat (VIDEO)

Premierul Lucdovic Orban a declarat, joi, în ședința de Guvern, că a avut o consultare cu reprezentanții companiilor specializați în transport marfă și transport de persoane și i s-a cerut o clarificare despre prevederile Articolului 4 din Ordonanța Militară, care privesc șoferii de pe mijloacele de transport mai mari de 2,4 tone.

Sunt mulți șoferi cărora nu le sunt puse la dispoziție spații de carantină de către companii și atunci merg acasă, iar prevederile nu sunt foarte clare în privința familiilor acestora. În acest context, premierului Orabn i s-a pus în vdere că mulți șoferi de tir nu vor să mai plece în cursă, iar astfel riscăm ca sectorul transportului de marfă să fie grav afectat.

‘E important să asigurăm fluența mijloacelor de transport marfă la graniță. În următoarea ordonanță ar trebui să venim cu clarificări și să nu creăm nici o opreliște în transportul de marfă. Putem să dăm un semnal economic pozitiv", i-a spus Ludovic Orban ministrului de Interne, Marcel Vela.

Totodată, Orban a spus că este foarte important să respectăm înțelegerile de la graniță, pe care le afem cu partenerii europeni privind timpul maxim de așteptare la trecerea frontierei.

În acest context, premierul a preczat că în următoarea Ordonanță ar trebui simplificate la maximum proceduril, pentru a nu se crea nicio opreliște în ceea ce privește derularea transportului de marfă, care este fundamentală pentru economia țării.

‘Consider că prin fluiditatea și afectarea cât mai mică a transportului de marfă, dăm un semnal economic pozitiv’, a spus Orban.

La rândul său, ministrul Vela a confirmat situația, precizând că ‘clarificarea e foarte clară în Ordonanța Militară 4’.

‘Între curse trebuie să stea în izolare pentru a-și proteja familiile’, a spus Vela.

Majoritatea șoferilor de tir-uri înțeleseseră că este vorba despre o carantină de 14 zile, ceea ce a și dus la rezoltă din partea lor.

Totodată, Vela a anunțat, în ședința de Guvern, că va închide punctul de frontieră Nădlac 2 pentru transportul de persoane.

Astfel, transportuld e marfă va fi separat de transportul rutier.

"Pentru varianta Nădlac 2, vom separa și vom rezerva aici pentru traficul de marfă. Vom devia autoturismele spre alte puncte de frontieră", a declarat Marcel Vela.

De asemenea, Vela a menționat că în următoarea Ordonanță Militară se va da o prevedere prin care să fie eliminat chestionarul ce trebuie completat de șoferii care sunt în tranzit rutier spre Bulgaria și Turcia.

