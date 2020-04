COVID-19. Un fost senator și soția lui, amendați pentru că au mâncat și au dansat pe un dig din Eforie, în plină epidemie de coronavirus (VIDEO)

Fostul senator constănțean Gigi Chiru a petrecut Floriile pe plaja din Eforie și i-a organizat soției o masă romantică. Poliția le-a stricat însă cina și i-a amendat cu 2.000 de lei pentru că nu au respectat regulile împuse prin Ordonanțe Militare, pe timp de pandemie de coronavirus.



Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.